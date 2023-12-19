Γάζα: Αναβολή της ψηφοφορίας στο διχασμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο παραμένει πάντα βαθιά διχασμένο για το ισραηλινοπαλαιστινιακό ζήτημα, ανέβαλε για αργότερα σήμερα την ψηφοφορία επί νέου σχεδίου απόφασης που ζητεί παύση των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να μπορέσει να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα —η χώρα που έχει καταρτίσει το κείμενο αυτό— ζήτησαν να αναβληθεί η ψηφοφορία που προβλεπόταν να γίνει χθες Δευτέρα στις 17:00 (ώρα Νέας Υόρκης· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι περίπλοκες διαπραγματεύσεις. Η διαδικασία αναμένεται να προγραμματιστεί εκ νέου, πιθανόν θα γίνει εντός της ημέρας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Την 8η Δεκεμβρίου, παρά την άνευ προηγουμένου πίεση που άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, οι ΗΠΑ εμπόδισαν την υιοθέτηση από το ΣΑ απόφασης που καλούσε να κηρυχθεί «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τα φονικά πλήγματά του σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε πρακτικά το ίδιο κείμενο με 153 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 23 αποχές επί συνόλου 193 κρατών μελών. Η απόφαση της ΓΣ, ωστόσο, δεν θεωρείται νομικά δεσμευτική.

Αραβικές χώρες ανήγγειλαν μετά το αποτέλεσμα αυτό νέα προσπάθεια στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με έκβαση όμως ακόμη αβέβαιη.

Το νέο σχέδιο απόφασης, που καταρτίστηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, καλεί να κηρυχθεί «επείγουσα και διαρκής παύση των εχθροπραξιών για να επιτραπεί ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας».

Αξιώνει ιδίως τα εμπόλεμα μέρη να διευκολύνουν την είσοδο και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, «από τη γη, τη θάλασσα και τον αέρα».

Ωστόσο διπλωματικές πηγές επισήμαιναν χθες πως βρισκόταν σε εξέλιξη κατάρτιση νέου κείμενου.

«Στα τυφλά»

Όπως και το προηγούμενο κείμενο, αυτό που τελικά υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση, το σχέδιο δεν κατονομάζει τη Χαμάς — παράλειψη που προκαλεί αγανάκτηση στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ. Καταδικάζει «όλες τις επιθέσεις που γίνονται αδιακρίτως εναντίον αμάχων», «όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες», και ζητεί να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι.

Από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το ΣΑ δέχεται έντονες επικρίσεις, καθώς δεν κατάφερε παρά στα μέσα Νοεμβρίου να υιοθετήσει απόφαση, που καλούσε να υπάρξουν «ανθρωπιστικές παύσεις». Πέντε σχέδια απόφασης απορρίφθηκαν, τα δύο εξαιτίας του ότι άσκησαν το βέτο τους οι ΗΠΑ.

Ωστόσο ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε πριν από μερικές ημέρες πως το Ισραήλ διατρέχει κίνδυνο να απολέσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας εξαιτίας των βομβαρδισμών «στα τυφλά» που εξαπολύει στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να υποστηρίξουν τα λόγια με πράξεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ και στις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις να τηρήσουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να προστατεύσουν τους αμάχους», σχολίασε ο Λουί Σαρμπονό της Human Rights Watch, καλώντας τους Αμερικανούς να «μη χρησιμοποιήσουν το βέτο τους για να εμποδίσουν αποφάσεις με σκοπό να τερματιστούν μαζικές φρικαλεότητες».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρξει αποχή των Αμερικανών στο ΣΑ, ώστε να επιτρέψουν να περάσει κείμενο, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, είπε χθες Δευτέρα πως δεν θέλει να κάνει «υποθέσεις».

«Βρισκόμαστε εν μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης», εξήγησε.

Μολονότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι νομικά δεσμευτικές, οι χώρες που αφορούν συχνά τις αψηφούν.

«Κατάπαυση του πυρός τώρα»

Μετά την επίθεση άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, όταν σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τις αρχές, το Ισραήλ, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίζεται να «εξαλείψει» τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, σφυροκοπεί τον θύλακο και άρχισε ευρείας κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις την 27η Οκτωβρίου.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί 19.453 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι.

«Μπροστά σε τέτοιες φρικαλεότητες, υπάρχει μόνο μια θέση που είναι ηθική, μόνο μια θέση που μπορεί να υπερασπιστεί κανείς: κατάπαυση του πυρός τώρα», δήλωνε την Παρασκευή ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Ριάντ Μανσούρ, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση.

«Το να γίνεται έκκληση για κατάπαυση του πυρός τώρα, ενώ (όμηροι) συνεχίζουν ακόμη να κρατούνται, είναι το πλέον ανήθικο πράγμα», αντέταξε ο ισραηλινός ομόλογός του Γκιλάντ Ερντάν.

Για να υιοθετηθεί οποιοδήποτε σχέδιο απόφασης από το ΣΑ απαιτούνται εννέα ψήφοι υπέρ και να μην ασκηθεί βέτο από κάποιο από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του που διαθέτουν δικαίωμα αρνησικυρίας (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Βρετανία).

