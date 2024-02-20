Η Γαλλία απαιτεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τον θάνατο του Ναβάλνι

Η Γαλλία απαιτεί τη διεξαγωγή "ανεξάρτητης και εις βάθος" έρευνας για τον θάνατο στη φυλακή του Ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, για τον οποίο καθιστά "πλήρως υπεύθυνες" τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

"Η Γαλλία καθιστά τις ρωσικές αρχές πλήρως υπεύθυνες για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, οι συνθήκες κράτησης του οποίου είχαν σε μεγάλο βαθμό επιδεινωθεί μετά τη μεταφορά του σε σωφρονιστική αποικία" και "απαιτεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη και εις βάθος έρευνα" για τον θάνατό του, γράφει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ.

Ο αντιπολιτευόμενος και υπ΄αριθμόν ένα αντίπαλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πέθανε την περασμένη Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 47 ετών σε φυλακή στην Αρκτική, όπου εξέτιε ποινή 19 ετών μετά την επιστροφή του στη Ρωσία στις αρχές του 2021, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Γαλλία κλήθηκε χθες, Δευτέρα, στο Κε ντ' Ορσέ, ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος.

Η Γαλλία "καλεί για άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατούμενων στη Ρωσία και εκφράζει ιδιαίτερα τη ζωηρή ανησυχία της για την κρίσιμη κατάσταση της υγείας του αντιπολιτευόμενου Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά", που καταδικάστηκε πέρυσι σε 25ετή κάθειρξη, πρόσθεσε.

Ο αντιπολιτευόμενος παρά λίγο να πεθάνει αφού δηλητηριάστηκε δύο φορές το 2015 και το 2017, απόπειρες δολοφονίας που αποδίδει στη ρωσική εξουσία.

Οι υποστηρικτές του ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

