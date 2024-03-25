Γαλλία: Στο μέγιστο επίπεδο τα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση στη Μόσχα

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι "αυξάνει" στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού κατά τρομοκρατικού κινδύνου το σχέδιο ασφαλείας της χώρας Vigipirate, μετά την επίθεση στη Μόσχα την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

"Δεδομένης της ανάληψης ευθύνης για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος και των απειλών για τη χώρα μας, αποφασίσαμε να αυξήσουμε στο μέγιστο το επίπεδο ασφαλείας του σχεδίου Vigipirate: επικείμενη επίθεση", ανέφερε ο Γκαμπριέλ Ατάλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ μετά το τέλος του συμβουλίου Άμυνας στο Ελιζέ.

Το σχέδιο Vigipirate υποβαθμίστηκε στο επίπεδο 2 ("ενισχυμένη ασφάλεια - κίνδυνος επίθεσης) τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

