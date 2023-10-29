Χούλιγκανς της Μαρσέιγ πέταξαν πέτρες στο πούλμαν της Λιόν - Τραυματίστηκε ο προπονητής - Αναβλήθηκε το ματς

Μεγάλες αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση φίλων της Μαρσέιγ στο πούλμαν της αποστολής της Λιόν, λίγη ώρα πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Βελοντρόμ» για τη 10η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, το όχημα των «λιονέ» δέχθηκε επίθεση με πέτρες από φίλους των γηπεδούχων, κατά τη διαδρομή προς το γήπεδο, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα ο προπονητής της Λιόν, Φάμπιο Γκρόσο, να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο και να μεταφερθεί στο ιατρείο του γηπέδου.

Marseille fans attacked Lyon's bus ahead of their Ligue 1 match on Sunday evening. Head coach Fabio Grosso suffered multiple cuts to his face.



The match has been officially called off. pic.twitter.com/zrflSXl13w — DW Sports (@dw_sports) October 29, 2023

Όπως μπορείτε να δείτε, το πούλμαν του συλλόγου έπαθε πολλές υλικές ζημιές, αφού τα περισσότερα παράθυρα έχουν σπάσει τελείως.

Την ίδια... τύχη είχε και ένα λεωφορείο φιλάθλων της Λιόν, καθώς και εκείνοι δέχθηκαν επίθεση με πέτρες κατά τη μετακίνησή τους στο «Βελοντρόμ», αφού είχαν εξασφαλίσει εισιτήρια και θα έδιναν το «παρών». Μάλιστα, στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα η επίθεση που δέχθηκαν οι φίλοι της «λιονέ», και μάλιστα μπροστά σε μπλόκο της αστυνομίας!

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, η διοργανώτρια αποφάσισε να αναβάλει την αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.