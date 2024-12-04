Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για τη συζήτηση επί της ψήφου εμπιστοσύνης κατά του κεντροδεξιού πρωθυπουργού του Εμανουέλ Μακρόν, Μισέλ Μπαρνιέ, που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση και απειλεί με κατάρρευση τον εύθραυστο κοινοβουλευτικό συνασπισμό του.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα βρίσκεται ήδη στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Η κρίση κορυφώθηκε αυτή την εβδομάδα όταν ο πρωθυπουργός της Γαλλίας επρόκειτο να παρουσιάσει μέρος του προϋπολογισμού του για έγκριση στο κοινοβούλιο. Τα κυβερνητικά κόμματα αποτελούν από κοινού περίπου το ένα τρίτο της Εθνοσυνέλευσης και ο Μπαρνιέ γνώριζε ότι δεν μπορούσε να κερδίσει την έγκριση των δύο αντιπολιτευόμενων μπλοκ, του αριστερού και του ακροδεξιού.

Η αριστερή συμμαχία Νέο Λαϊκό Μέτωπο ή NFP είχε ήδη δηλώσει ότι σκόπευε να καταθέσει πρόταση μομφής εάν ο Μπαρνιέ χρησιμοποιούσε το άρθρο 49.3 για να περάσει τον προϋπολογισμό του χωρίς ψηφοφορία. Αλλά το NFP από μόνο του δεν έχει τις ψήφους για να περάσει την πρόταση δυσπιστίας, η οποία χρειάζεται την πλειοψηφία της Βουλής.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ υπερασπίστηκε την πρότασή του καθώς όπως ανέφερε χωρίς αποφασιστικές ενέργειες η χώρα θα χάσει την εμπιστοσύνη των αγορών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις αγορές ομολόγων από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Η Γαλλία παρουσιάζει δημοσιονομικό έλλειμμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπουν οι κανόνες της ΕΕ και το δημόσιο χρέος της είναι εξίσου μεγάλο σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς όρους και αυξάνεται.

Ποια είναι η διαδικασία

Η σχετική συζήτηση, όπως έχει ανακοινωθεί, θα ξεκινήσει στις 17:30 ώρα Ελλάδας και σε πρώτη φάση θα αφορά και τις δύο προτάσεις μομφής που έχουν υποβληθεί: μία από την πλευρά του Νέου Λαϊκού Μετώπου της αριστεράς και μία από το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν.

Θα ακολουθήσει η σχετική συζήτηση και στη συνέχεια θα τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση μομφής που φέρει τον μεγαλύτερο αριθμό υπογραφών, δηλαδή αυτή των κομμάτων της αριστεράς. Με δεδομένο ότι η Μαρίν Λεπέν έχει ξεκαθαρίσει πως το κόμμα της θα την υπερψηφίσει, οδηγώντας στην πτώση της κυβέρνησης, δεν φαίνεται πιθανό να απαιτηθεί ψηφοφορία και επί της πρότασης μομφής του δικού της κόμματος.

Τις πρώτες βραδινές ώρες απόψε, Τετάρτη, αναμένεται να αποφανθεί η γαλλική Εθνοσυνέλευση επί της πρότασης μομφής σε βάρος της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ και σύμφωνα με όλες τις υπάρχουσες ενδείξεις αναμένεται να την εγκρίνει.

Ως προς το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια, το βέβαιο είναι ότι τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος οφείλει να διορίσει εκ νέου πρωθυπουργό και να προχωρήσει μαζί του στον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Με δεδομένη την ελευθερία κινήσεων του Γάλλου προέδρου στο θέμα αυτό το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν είναι εφικτή στην παρούσα φάση η συγκρότηση μίας νέας κυβέρνησης που δεν θα κινδυνεύει να πέσει έπειτα από νέα πρόταση μομφής, με άλλα λόγια που θα διαθέτει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, νυν επικεφαλής της παράταξης που στηρίζει τον πρόεδρο Μακρόν, δήλωσε σήμερα ότι αυτό είναι εφικτό να συμβεί αν συμπορευτούν με τα κόμματα της λεγόμενης προεδρικής πλειοψηφίας οι Σοσιαλιστές (που σήμερα αναμένεται να υπερψηφίσουν την πρόταση μομφής) και οι Ρεπουμπλικάνοι, (που θα την καταψηφίσουν).

Τα δύο σενάρια για τον προϋπολογισμό

Σε ό,τι αφορά το μείζον πρόβλημα της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2025 δύο είναι τα πιθανά σενάρια: Το πρώτο είναι να σχηματιστεί μία νέα κυβέρνηση που με συνοπτικές διαδικασίες θα τον εγκρίνει και το δεύτερο σενάριο είναι, έπειτα από απόφαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, να μην καταρτιστεί -μέχρι νεωτέρας- νέος προϋπολογισμός και να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος έχοντας ως οροφή εσόδων και δαπανών αυτές του 2024.

Πηγή: skai.gr

