Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής γερμανικών χερσαίων στρατευμάτων στην Ουκρανία, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενη δήλωση της υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Bundeswehr σε διεθνή δύναμη περιφρούρησης πιθανής κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

«Εκτός συζήτησης» χαρακτήρισε την πιθανότητα ο κ. Σολτς απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών στην Bundestag και επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις σχετικά με την κυρία Μπέρμποκ, λέγοντας ότι «η υπουργός προσπάθησε να δώσει διπλωματική απάντηση σε μια υποθετική ερώτηση» των ΜΜΕ.

Τι είχε δηλώσει η Μπέρμποκ

Στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, η κυρία Μπέρμποκ δήλωσε χθες ότι η Bundeswehr θα μπορούσε να λάβει μέρος σε «μια διεθνή παρουσία για την διασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός», αναφερόμενη εμμέσως στο ειρηνευτικό σχέδιο που φημολογείται ότι ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αυτό, μια δυτική δύναμη ασφαλείας θα αναλάβει να εγγυηθεί την κατάπαυση του πυρός σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Ερωτηθείσα σχετικά με το ποιον στρατιωτικό ρόλο θα μπορούσε να αναλάβει η Γερμανία στην περιοχή, η υπουργός ανέφερε ότι «μόνο εμείς ως Ευρωπαίοι μπορούμε να προστατεύσουμε από κοινού την ειρήνη».

Κληθείς να εξηγήσει την δήλωση της κυρίας Μπέρμποκ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Σεμπάστιαν Φίσερ διευκρίνισε ότι η υπουργός αναφέρθηκε σε διάφορα στοιχεία που μπορεί να συζητούνται εναλλακτικά ή συμπληρωματικά και τόνισε ότι προϋπόθεση θα ήταν η προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί, κάτι που, όπως είπε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας, από το Κίεβο δήλωσε επίσης ότι θεωρεί πιθανό κάποια στιγμή στρατιώτες από τα κράτη - μέλη να διασφαλίσουν την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και ανέφερε ότι «πραγματικά, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα», ενώ ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ σημείωσε ότι «θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, η οποία τελικά θα διασφαλιστεί από εμάς τους Ευρωπαίους» και τόνισε ότι «αυτό θα αποτελούσε μια εντελώς νέα πρόκληση για εμάς».

Επιφυλακτικότητα και προειδοποιήσεις

Ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας των Πρασίνων Αντρέας 'Αουντρετς δήλωσε πάντως επιφυλακτικός απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι για το κόμμα του στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα η ειρήνη και η ευρωπαϊκή ενότητα. «Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να διευκρινίζονται λεπτομερώς, αλλά κάθε πλευρά πρέπει να κάνει το καθήκον της. Προς το παρόν δεν είναι προβλέψιμο ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα σταματήσει την επιθετικότητά του. Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κατέστησε σαφές ότι αυτή ήταν η βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου και ότι πρέπει να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή πορεία προς την ειρήνη», δήλωσε ο κ. Άουντρετς.

Από την στρατιωτική πλευρά, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Bundeswehr στο Μόναχο Κάρλο Μαζάλα δήλωσε στην εφημερίδα BILD ότι «δεδομένου ότι υπάρχει μια γραμμή μετώπου μήκους 1200 χιλιομέτρων μόνο στα ανατολικά και στα νοτιοανατολικά», οι στρατιώτες θα πρέπει που θα σταλούν θα πρέπει να ανέρχονται σε «διψήφιο αριθμό χιλιάδων», κάτι που, όπως είπε, θα αποδυνάμωνε την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, στην Πολωνία και στην Βαλτική.

Ο κ. Μαζάλα προειδοποίησε ακόμη για τον κίνδυνο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αυτή η δύναμη να πρέπει να λάβει εντολή γενικευμένης απευθείας πολεμικής αντιπαράθεσης με τις ρωσικές δυνάμεις και να είναι κατάλληλα εξοπλισμένη ώστε να αναλάβει ολοκληρωμένη δράση, «σε περίπτωση που η Μόσχα αποφασίσει να δοκιμάσει την ισχύ της».

Ο ίδιος πάντως εξέφρασε την αμφιβολίες του σχετικά με το εάν τα ευρωπαϊκά κράτη είναι πραγματικά έτοιμα να στείλουν στρατό με βαρύ οπλισμό και να λάβουν μέρος σε «πολεμικές πράξης πλήρους κλίμακας» και χαρακτήρισε την ιδέα ανέφικτη. «Χωρίς τις ΗΠΑ δεν υπάρχει αποτρεπτικός παράγων απέναντι στην Ρωσία και από αυτή την άποψη, η συζήτηση είναι απλώς προσχηματική μόνο προκειμένου να καλλιεργηθεί το προφίλ κάποιου, αλλά δεν έχει ουσία», τόνισε ο Τόμας Γιέγκερ, καθηγητής εξωτερικής πολιτικής στο πανεπιστήμιο της Κολωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.