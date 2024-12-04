Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον γερμανικού ελικοπτέρου στη Βαλτική - Δεν επιβεβαιώνει το γερμανικό υπ. Άμυνας

Το πλήρωμα ρωσικού πλοίου χρησιμοποίησε πυρομαχικά σηματοδότησης, τα οποία προορίζονται για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εναντίον γερμανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Βαλτική Θάλασσα, μετέδωσε πριν από λίγο το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa, επικαλούμενο ενημέρωση της υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ στο περιθώριο της συνάντησης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το dpa, το ελικόπτερο επρόκειτο να πραγματοποιήσει διαδικασία αναγνώρισης στην περιοχή, στην οποία, όπως δήλωσε νωρίτερα η κυρία Μπέρμποκ, βρίσκονται πάντα πλοία τα οποία εμπλέκονται στην προσπάθεια αποφυγής κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Η Μπέρμποκ τόνισε ακόμη ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθεί και η φύλαξη των αγωγών και των καλωδίων που βρίσκονται στη Βαλτική, λόγω της αύξησης των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία και τους υποστηρικτές της. «Πρέπει να επεκταθεί η προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας μέσω περιπολιών», ανέφερε.

Ερωτηθείς πάντως σχετικά ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε πριν από λίγο ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει το περιστατικό.

Ένταση στη Βαλτική Θάλασσα

Προσφάτως, σημειώθηκε ζημιά σε δύο καλώδια οπτικών ινών στη Βαλτική Θάλασσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τον Νοέμβριο. Τα περιστατικά αφορούσαν ένα καλώδιο που διέρχεται μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας και ένα μεταξύ Φινλανδίας και Γερμανίας. Η αιτία είναι ακόμα ασαφής και στις δύο περιπτώσεις. Οι σουηδικές αρχές ερευνούν πιθανή δολιοφθορά. Το επίκεντρο των ερευνητών είναι ένα κινεζικό πλοίο ονόματι «Yi Peng 3», το οποίο λέγεται ότι είχε περάσει τις περιοχές των καλωδίων την εν λόγω στιγμή. Προηγουμένως, ένας αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας υπέστη σοβαρές ζημιές πέρυσι.

Μετά τη ζημιά στα καλώδια επικοινωνίας στη Βαλτική Θάλασσα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ πρότεινε πρόσφατα την κοινή επιτήρηση της θάλασσας από τα ναυτικά των δυτικών κρατών.

Εκτός από τη Ρωσία, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν ειδικότερα κατηγορούνται ότι θέλουν να αποδυναμώσουν κράτη στην Ευρώπη με τις λεγόμενες υβριδικές επιθέσεις. Αυτός ο γενικός όρος περιλαμβάνει ενέργειες που χρησιμοποιούν κρατικοί ή μη φορείς για να βλάψουν άλλες χώρες χωρίς να διεξάγουν ανοιχτό πόλεμο. Κατά κανόνα, είναι δύσκολο ή αδύνατο να ανατεθούν σε συγκεκριμένο συγγραφέα, σημειώνει η Welt.

Πηγή: skai.gr

