Γαλλία, ο νέος ασθενής της Ευρώπης που θυμίζει Ελλάδα, αλλά (ακόμη) δεν είναι 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η ώρα της κρίσης για την κυβέρνηση μειοψηφίας στη Γαλλία έφτασε. Σήμερα στις πέντε το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, μονάχα ένα θαύμα θα μπορέσει να σώσει τη χώρα από έναν νέο κύκλο πολιτικής αστάθειας, που αυτή τη φορά θα φέρει μαζί του, πιθανώς, και μία οικονομική τραγωδία.

Ό,τι φύλλο είχε στα χέρια του ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν το έχει ήδη παίξει. Αντιστοίχως, και ο πρωθυπουργός του, Μισέλ Μπαρνιέ. Τώρα μένει να φανεί εάν οι ελιγμοί της Μαρίν Λεπέν και του Ζαν Λυκ Μελανσόν θα βρουν στόχο και η Γαλλία θα ζήσει την «τέλεια καταιγίδα» χωρίς κυβέρνηση και χωρίς δημοσιονομική ελπίδα.

Εάν η κυβέρνηση Μπαρνιέ δεν επιβιώσει από την ψηφοφορία δυσπιστίας εναντίον της, τότε θα είναι και η πρώτη κυβέρνηση, από το 1962 κι έπειτα, που θα υποκύψει σε πρόταση μομφής και η πιο σύντομη σε διάρκεια στην ιστορία της 5ης Δημοκρατίας, με λιγότερους από 2,5 μήνες ζωής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιστρέφει από το Ριάντ σήμερα στο Παρίσι και ήδη δήλωσε αισιόδοξος. Κλείνοντας δε την όποια πιθανότητα να υποβάλει παραίτηση στην περίπτωση που η κυβέρνηση μειοψηφίας καταψηφιστεί, τόνισε ότι εάν η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας του Νέου Λαϊκού Μετώπου, τότε «θα πρόκειται για μία ψήφο αφόρητου κυνισμού», καθώς δεν μπορεί να πιστέψει «ότι θα ψηφίσουν την πρόταση της αριστερής συμμαχίας».

Ο Μπαρνιέ είναι αντιμέτωπος με δύο προτάσεις μομφής. Η πρώτη κατατέθηκε από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο και η δεύτερη από την παράταξη της Μαρίν Λεπέν, Εθνική Συσπείρωση. Και οι δύο αυτές προτάσεις αποτελούν την απάντηση της αντιπολίτευσης στην απόφαση ενεργοποίησης του άρθρου 49 παράγραφος 3 του γαλλικού Συντάγματος – απόφαση που ελήφθη προκειμένου να ο προϋπολογισμός για το 2025 να «περάσει» δίχως τη ψήφο της γαλλικής εθνοσυνέλευσης. Κάνοντας, ωστόσο, κανείς τα μαθηματικά θα διαπιστώσει εύκολα πως η Εθνική Συσπείρωση μετρά 143 βουλευτές και ο συνασπισμός της Αριστεράς, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, 182, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι εάν η Εθνική Συσπείρωση ψηφίσει υπέρ της πρότασης μομφής του Νέου Λαϊκού Μετώπου, τότε η κυβέρνηση Μπαρνιέ θα καταθέσει τα όπλα.

Η γαλλική αυτή εξίσωση καταντά γρίφος για την επόμενη ημέρα. Παρ’ όλα αυτά ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξακολουθεί να έχει επιλογές. Με δεδομένο ότι βάσει Συντάγματος η χώρα δεν μπορεί να προσφύγει στις κάλπες νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2025, είτε θα διατηρήσει τον Μπαρνιέ πρωθυπουργό αλλά υπηρεσιακό, είτε θα διορίσει νέα κυβέρνηση. Και πάλι όμως θα βρεθεί αντιμέτωπος με το αγκάθι του προϋπολογισμού.

Στην πρώτη περίπτωση η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα πρέπει να… τρέχει τη λειτουργία της Γαλλίας στο πλαίσιο ενός ελάχιστου προϋπολογισμού που θα ρυθμίζει πληρωμές και υποχρεώσεις της χώρας.

Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από τη γαλλική εθνοσυνέλευση. Αντιστοίχως και στη δεύτερη περίπτωση, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να καταθέσει νέο προσχέδιο προς ψήφιση. Εάν και σε αυτή την περίπτωση καταψηφισθεί, τότε η Γαλλία θα κατεβάσει ρολά (shutdown) και ο Εμανουέλ Μακρόν θα ενεργοποιήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος, που προβλέπει όλες οι αρμοδιότητες να περάσουν στα χέρια του, ώστε να εγκρίνει ο ίδιος τον προϋπολογισμό.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές ανησυχούν. Η Γαλλία είναι άλλωστε η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία όμως τις τελευταίες εβδομάδες μπαίνει σε σύγκριση με την Ελλάδα της κρίσης.

Ήδη δανείζεται στα ίδια επίπεδα με την Αθήνα και αναλυτές τονίζουν πως εάν εξετάσει κανείς τα δημοσιονομικά τότε θα δει πως η Γαλλία δεν απέχει και πολύ από το να καταντήσει ο νέος ασθενής της ζώνης του ευρώ.

Το γαλλικό δημοσιονομικό έλλειμμα το 2023 ήταν στο 5,5% του ΑΕΠ - πολύ πάνω, δηλαδή, από το όριο του 3% που ορίζουν οι Βρυξέλλες. Και η κατάσταση φέτος έχει επιδεινωθεί σημαντικά, αφού αναμένεται να ξεπεράσει το 6%. Μόνη διαφορά από την Ελλάδα είναι πως εάν η μικρότερη μας οικονομία έφερε τριγμούς διάλυσης στην ευρωζώνη, τότε σκεφτείτε τι θα σημαίνει για το ευρώ εάν η Γαλλία, το πάλαι ποτέ αντίβαρο της ισχυρής Γερμανίας, υποκύψει στις αγορές και η ΕΚΤ δεν αντιδράσει εγκαίρως για να εμποδίσει τη διάχυση της κρίσης…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.