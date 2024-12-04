Η ουκρανική υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε υπό κράτηση μια 16χρονη για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι βοήθησε τη Μόσχα να «ετοιμάσει αεροπορικό πλήγμα» στην περιοχή της, στο Τσερνίχιβ (βόρεια), που είναι στα σύνορα με τη Ρωσία.

Η νεαρή, που συνελήφθη στην πόλη Τσερνίχιβ, την τοπική πρωτεύουσα, είχε στρατολογηθεί από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) και είχε επιφορτιστεί με τον εντοπισμό συγκροτημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ που προστατεύουν την περιοχή απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, όπως δήλωσε η SBU σε ανακοίνωση.

Από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο και η Μόσχα έχουν ανακοινώσει ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν συλλάβει συμπατριώτες τους που κατηγορούνται για κατασκοπεία προς όφελος του άλλου στρατοπέδου. Αλλά η σύλληψη μιας ανήλικης ύποπτης είναι ιδιαίτερα σπάνια στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την SBU, η έφηβη «καλούσε ταξί με το οποίο μετακινούνταν στην περιοχή» για να φωτογραφίζει «μυστικά» πληροφορίες για τις τοποθεσίες αυτές και να καταγράφει τον γεωεντοπισμό τους και μετέδιδε τις πληροφορίες αυτές στον «ανώτερό» της στην GUR μέσω «ανώνυμης συνομιλίας σε εφαρμογή μηνυμάτων».

«Η υπηρεσία στρατιωτικής αντικατασκοπείας της SBU» συνέλαβε την κοπέλα «επ’ αυτοφώρω ενώ τραβούσε φωτογραφίες στρατιωτικής εγκατάστασης» δήλωσε η SBU, διευκρινίζοντας ότι κατέσχεσε φορητό τηλέφωνο με «αποδεικτικά στοιχεία για υπονομευτικές ενέργειες προς όφελος της Ρωσίας».

Η SBU δημοσιοποίησε φωτογραφίες από την οθόνη ενός smartphone με την υποτιθέμενη ανταλλαγή μηνυμάτων στα οποία το ένα πρόσωπο ζητούσε στα ρωσικά από κάποιο άλλο να συγκεντρώσει πληροφορίες για στρατιωτικά οχήματα.

«Τραβήξτε τρεις φωτογραφίες από διαφορετικές γωνίες με το φως της ημέρας. Μην ξεχάσετε τον γεωεντοπισμό», ανέφερε άλλο μήνυμα. Το δεύτερο πρόσωπο απαντά υποσχόμενο να φέρει εις πέρας την αποστολή αυτή «σήμερα».

Η κοπέλα θεωρείται ύποπτη για «εσχάτη προδοσία» και κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη και κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων, σύμφωνα με την SBU.

Εδώ και μήνες, οι αρχές υποπτεύονται ότι οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες στρατολογούν Ουκρανούς για να «προκαλέσουν ζημιές» σε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Θέλοντας να «δημιουργηθεί η εντύπωση» ότι υπάρχει ένα μυστικό δίκτυο Ουκρανών που είναι αντίθετοι στις αρχές, η Ρωσία θέλει να «αποσταθεροποιήσει» την ουκρανική κοινωνία και να «υπονομεύσει την εξουσία» του κράτους, σύμφωνα με την Ολένα Μπερέζνα, εκπρόσωπο της εθνικής αστυνομίας.

Από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί πάνω από 200 περιστατικά πυρπόλησης στρατιωτικών οχημάτων, διευκρίνισε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι το ένα τέταρτο των συλληφθέντων είναι ανήλικοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

