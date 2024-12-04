Στη Γαλλία είναι στραμμένα σήμερα όλα τα βλέμματα καθώς σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει η κρίσιμη συζήτηση και η ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ. Όπως όλα δείχνουν η πρόταση μομφής θα υπερψηφιστεί, βυθίζοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρωζώνης σε μια βαθύτερα πολιτική αναταραχή.

Εκτός απροόπτου την τελευταία στιγμή, η κυβέρνηση του Μπαρνιέ θα είναι η πρώτη της Γαλλίας που θα «πέσει» εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια έπειτα από πρόταση μομφής, σε μια περίοδο που η χώρα αγωνίζεται να τιθασεύσει το τεράστιο δημοσιονομικό της έλλειμμα.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες, Τρίτη, ο Μπαρνιέ είπε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι η κυβέρνησή του θα μπορούσε να επιβιώσει από την ψηφοφορία.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN) Ζόρντάν Μπαρντελά επιβεβαίωσε σήμερα, Τετάρτη ότι το κόμμα του μαζί με τα κόμματα της Αριστεράς θα ψηφίσει για την ανατροπή του Μπαρνιέ και σχολίασε ότι η αισιοδοξία αυτή που έχει ο πρωθυπουργός της Γαλλίας δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι «εντελώς άσχετη με το τι συμβαίνει στη χώρα».

«Αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τη χώρα μου», είπε στο ραδιόφωνο France Inter. «Θα υπερψηφίσουμε την πρόταση δυσπιστίας».

Ο υπουργός Εσωτερικών του Μπαρνιέ, B Runo Retailleau δήλωσε στο CNews ότι «τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι την ψηφοφορία, αλλά μπορούμε να δούμε ότι οδεύουμε προς τη μομφή (της κυβέρνησης )».

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κέρδισε μια δεύτερη θητεία το 2022, επιτάχυνε την κρίση προκηρύσσοντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο.

Η θητεία του ως πρόεδρος διαρκεί μέχρι τα μέσα του 2027 και δεν μπορεί να τον εξαναγκάσει το κοινοβούλιο να παραιτηθεί, αλλά το RN και η σκληρή αριστερά έχουν ήδη πει ότι πρέπει να παραιτηθεί καθώς αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση από τη λαϊκή αναταραχή των Κίτρινων Γιλέκων το 2018-2019.

Η πολιτική αβεβαιότητα που υπάρχει αυτή την στιγμή στη χώρα πλήττει ήδη τον τομέα των υπηρεσιών της Γαλλίας, σύμφωνα με μηνιαία έρευνα.

«Τα θετικά σήματα... που φάνηκαν το καλοκαίρι, εν μέρει λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ανήκουν πλέον στο παρελθόν», δήλωσε ο οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, Tariq Kamal Chaudhry.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού του Μπαρνιέ είχε επιδιώξει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο προβλέπεται να ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ φέτος, με 60 δισεκατομμύρια ευρώ (63 δισεκατομμύρια δολάρια) σε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών.

Ο Μπαρνιέ υποστήριξε ότι οι συνέπειες της ψηφοφορίας θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για τα οικονομικά του κράτους, αλλά η βουλευτής του RN Laure Lavalette είπε στο TF1 TV: «Δεν υπάρχει λόγος να οδηγήσει αυτό σε μεγάλο χάος. Μην παίζετε με τους φόβους... δεν θα καταρρεύσουν όλα».

Σε περίπτωση που περάσει η πρόταση δυσπιστίας, ο Μακρόν μπορεί κάλλιστα να ζητήσει από τον Μπαρνιέ να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να βρεθεί νέος.

Πηγή: skai.gr

