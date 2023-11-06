Γαλλία: Πάνω από 1.000 αντισημιτικές ενέργειες από την 7η Οκτωβρίου

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι οι αντισημιτικές ενέργειες «εξερράγησαν» στη χώρα από την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος Χαμάς/Ισραήλ, καθώς διαπράχθηκαν 1.040 και συνελήφθησαν 486 πρόσωπα.

«Ο αριθμός των αντισημιτικών ενεργειών εξερράγη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, ερωτηθείς σχετικά από το France 2. Από τους 486 συλληφθέντες, οι «102» είναι αλλοδαποί, διευκρίνισε.

Ερωτηθείς για τη ρητορική ορισμένων κοινοβουλευτικών για τον πόλεμο, ο κ. Νταρμανέν δήλωσε ότι «η Ανυπότακτη Γαλλία, η άκρα αριστερά του κ. Μελανσόν, δεν βοηθάει να υπάρξει εθνική σύμπνοια».

Ο αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού Λοράν Νινιέζ έκανε λόγο από την πλευρά του χθες για 257 αντισημιτικές ενέργειες στην πρωτεύουσα και την περιφέρειά της και 90 συλλήψεις.

Δεν υπάρχει «τυπικό προφίλ», πρόσθεσε ο ανώτατος αξιωματικός. «Απαντώνται όλα τα προφίλ, από νεαρούς που λένε πολύ σοβαρά πράγματα», ως «ανθρώπους που υπερασπίζονται την παλαιστινιακή υπόθεση οι οποίοι ξεφεύγουν», πρόσθεσε.

Για το θέμα των αστεριών του Δαυίδ που ζωγραφίστηκαν σε ακίνητα του Παρισιού και προαστίων του την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για «συντονισμένη» δράση στην οποία «μοιάζει να εμπλέκεται ομάδα δραστών».

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ κάλεσε χθες «όλες τις πολιτικές δυνάμεις» να συμμετάσχουν σε μεγάλη συγκέντρωση κατά του αντισημιτισμού.

«Καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πουν πως δεν είναι δυνατόν να έχουμε την παραμικρή αντισημιτική ενέργεια ούτε τον παραμικρό αντισημιτικό λόγο στη Γαλλία, ότι οι γάλλοι εβραίοι δεν μπορούν να θεωρούν υπεύθυνοι για πράξεις που έκαναν άλλοι εβραίοι αλλού στον κόσμο», δήλωσε ο κ. Φορ στο μικρόφωνο του Radio J.

Η συγκέντρωση θα οργανωθεί στην Πλατεία Δημοκρατίας του Παρισιού «τις προσεχείς ημέρες», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών.

Μετά τη διαδήλωση που έγινε στο Παρίσι το Σάββατο, χιλιάδες πολίτες έκαναν πορεία χθες Κυριακή στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους και για να καλέσουν να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

