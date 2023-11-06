Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς ότι ανοίγει πυρ από νοσοκομεία της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή εικόνες που δείχνουν, όπως αναφέρει, μέλη της Χαμάς να ανοίγουν πυρ από ένα νοσοκομείο της Γάζας και άλλα μέλη να παρουσιάζουν μια τοποθεσία εκτόξευσης πυραύλων που βρίσκεται 75 μέτρα από ένα νοσοκομείο κάτω από το οποίο βρίσκονται σήραγγες της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορείται συχνά, κυρίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τον ΟΗΕ από τότε που άρχισε τον πόλεμο κατά της Χαμάς, για τους βομβαρδισμούς του πάνω ή κοντά σε δομές υγείας της Λωρίδας της Γάζας όπου υπάρχουν πολλοί άμαχοι, κυρίως εκτοπισμένοι που βρίσκουν εκεί καταφύγιο.

Μία από τις περιπτώσεις που επισημάνθηκαν, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στον Τύπο αυτών των φωτογραφιών που προέρχονται από έγγραφα των υπηρεσιών πληροφοριών, αφορά ένα νοσοκομείο της Γάζας του οποίου η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από το Κατάρ.

Οι εικόνες δείχνουν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, "τρομοκράτες της Χαμάς να πυροβολούν στρατιώτες από το εσωτερικό του νοσοκομείου".

Το βίντεο γυρίστηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη διάρκεια της χερσαίας επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων για την "εξόντωση της Χαμάς" στη Λωρίδα της Γάζας από όπου το ισλαμιστικό κίνημα εξαπέλυσε τη φονική επίθεσή του κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Μια σήραγγα "χρησιμοποιείτο επίσης για υποδομές των τρομοκρατών μέσα στο νοσοκομείο του Κατάρ", είπε ο Χαγκάρι.

Σε μια δεύτερη περίπτωση, που αφορά το ινδονησιακό νοσοκομείο, βορείως της Γάζας, το κτίριο κατασκευάστηκε πάνω σε "προκεχωρημένα φυλάκια των τρομοκρατών" της Χαμάς και κρύβει στο υπόγειο "ένα κέντρο διοίκησης" της οργάνωσης, είπε ο εκπρόσωπος, δείχνοντας φωτογραφίες ως αποδεικτικά στοιχεία.

Παρουσίασε επίσης αποδείξεις, σύμφωνα με τον στρατό, για την ύπαρξη μιας θέσης εκτόξευσης πυραύλων που βρίσκεται 75 μέτρα από αυτό το νοσοκομείο.

"Ξέρουν σίγουρα ότι εάν το Ισραήλ εξαπολύσει αεροπορική επίθεση σε αυτή τη βάση εκτόξευσης, το νοσοκομείο θα υποστεί σοβαρή ζημιά", είπε, καταγγέλλοντας την "κυνική χρήση των νοσοκομείων" από τη Χαμάς.

Την Παρασκευή, ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα ασθενοφόρο μπροστά από το νοσοκομείο αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο στη Γάζα, δηλώνοντας ότι "χρησιμοποιείτο" από τη Χαμάς. Ο βομβαρδισμός αυτός προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 60.

Η κυβέρνηση της Χαμάς διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι τους χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να στοχεύει τα νοσοκομεία. Δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι είναι έτοιμη να δεχθεί "μια διεθνή επιτροπή έρευνας" για να επιθεωρήσει τα νοσοκομεία και να διασφαλίσει ότι δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι σήραγγες που επισημαίνει ο στρατός είναι μια δεξαμενή καυσίμων στη μια περίπτωση, ένα υπόγειο δωμάτιο στην άλλη, δήλωσε η Χαμάς.

Ο Ισραηλινός εκπρόσωπος παρουσίασε επίσης μια ηχητική καταγραφή που αποδεικνύει, όπως είπε, ότι η Χαμάς κλέβει καύσιμα από τα νοσοκομεία. Οι ποσότητες καυσίμων που μεταφέρονται στα νοσοκομεία της Γάζας υπολογίζονται σε λίτρα από τους διεθνείς οργανισμούς, απάντησε η Χαμάς, απορρίπτοντας αυτή την κατηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

