Ο βασιλιάς της Ιορδανίας ανακοινώνει ρίψη επείγουσας ιατρικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ ανακοίνωσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έγινε ρίψη επείγουσας ιατρικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που προοριζόταν για ιορδανικό νοσοκομείο εκστρατείας.

«Τα άφοβα μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησαν τα μεσάνυχτα στη ρίψη από αέρος επείγουσας ιατρικής βοήθειας προοριζόμενης για το ιορδανικό νοσοκομείο εκστρατείας στη Γάζα», ανέφερε ο ιορδανός μονάρχης μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας: «Είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας που έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο εναντίον της Γάζας. Θα είμαστε πάντα εκεί για τους παλαιστίνιους αδελφούς μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

