Όλοι πρόθυμοι να λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου, λέει η Γαλλία

Ο Ρολάν Λεσκίρ επιβεβαίωσε ότι αρκετές χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – εξετάζουν ακόμη και απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Λεσκίρ

Όλοι είναι πρόθυμοι να λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε την Τρίτη, 10 Μαρτίου, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ (Roland Lescure) σε δημοσιογράφους.

Ο Λεσκίρ ανέφερε ότι οι χώρες έχουν ζητήσει από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (International Energy Agency) να επεξεργαστεί πιθανά σενάρια για μια ενδεχόμενη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

