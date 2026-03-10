Τα εισιτήρια για το πρώτο επιβατικό τρένο μετά από έξι χρόνια, από το Πεκίνο προς την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, Πιονγκγιάνγκ, εξαντλήθηκαν ενόψει της αναχώρησης στις 12 Μαρτίου, δήλωσε την Τρίτη επίσημο εκδοτήριο εισιτηρίων στο Πεκίνο.

Η επανέναρξη της σιδηροδρομικής υπηρεσίας, η οποία είχε ανασταλεί από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 το 2020, αναβιώνει μια κρίσιμη μεταφορική σύνδεση μεταξύ της σε μεγάλο βαθμό απομονωμένης Βόρειας Κορέας και του κύριου οικονομικού της συμμάχου.

Τα εισιτήρια για το ταξίδι -τα οποία περιορίζονται σε ταξιδιώτες που κατέχουν επαγγελματική βίζα- αγοράστηκαν από επιχειρηματίες, κυβερνητικούς αξιωματούχους και δημοσιογράφους, σύμφωνα με το εκδοτήριο εισιτηρίων του Πεκίνου. Εισιτήρια ήταν ακόμη διαθέσιμα για το επόμενο δρομολόγιο, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 18 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

