G7: Έτοιμοι για όλα τα αναγκαία μέτρα - Στο τραπέζι η αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου 

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα απαιτηθούν για τη στήριξη της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές και θα συναντιόμαστε όποτε χρειάζεται για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό εντός της G7 και με διεθνείς εταίρους», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ άλλων για τη στήριξη της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας, όπως η αποδέσμευση αποθεμάτων».

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ από τις Βρυξέλλες, είχε δηλώσει ότι οι χώρες της G7 δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια απόφαση σχετικά με την πιθανή αποδέσμευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων τους λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Δεν φτάσαμε ακόμη σε αυτό το σημείο» είπε ο Λεσκίρ μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της G7. «Αυτό που συμφωνήσαμε είναι να χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία, εφόσον χρειαστεί να σταθεροποιηθεί η αγορά, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής αποδέσμευσης των αναγκαίων αποθεμάτων», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι οι κυβερνήσεις παρακολουθούν την κατάσταση και επί του παρόντος δεν υπάρχουν προβλήματα ανεφοδιασμού, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις ΗΠΑ.

Η ομόλογός του της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, όταν ρωτήθηκε για τη διαδικασία της αποδέσμευσης των αποθεμάτων απάντησε ότι «σύντομα» θα συνεδριάσουν οι υπουργοί Ενέργειας των πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, σημειώνοντας ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) ζήτησε από κάθε χώρα της G7 να προχωρήσει σε «συντονισμένη» αποδέσμευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων.

Ο επικεφαλής του ΙΕΑ Φατίχ Μπιρόλ είπε ότι στη συνεδρίαση συζητήθηκαν «όλες οι διαθέσιμες επιλογές», σημειώνοντας ότι οι συνθήκες στις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές επιδεινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας σημαντικούς και αυξανόμενους κινδύνους. Εξήγησε ότι, πέραν των προκλήσεων στον διάπλου του στενού του Χορμούζ, έχει περικοπεί και ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής των χωρών. Τόνισε ότι είναι σε στενή επαφή με τους υπουργούς Ενέργειας πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Σαουδικής Αραβίας, της Βραζιλίας, της Ινδίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Σιγκαπούρης.

Σύμφωνα με τον Μπιρόλ, οι χώρες μέλη του ΙΕΑ διαθέτουν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ως δημόσια αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Η συνεδρίαση αυτή συγκλήθηκε προκειμένου οι υπουργοί να συζητήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στις αγορές, την ώρα που η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε νωρίτερα σήμερα τα 119 δολάρια το βαρέλι. Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης στελέχη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Πηγή: skai.gr

