Οι χώρες της G7 «προσανατολίζονται» στην άντληση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματά τους ώστε να περιορίσουν την άνοδο της τιμής του μαύρου χρυσού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Οι χώρες της G7 διαθέτουν στρατηγικά αποθέματα. Υπάρχουν για τον σκοπό αυτόν, για να ελέγχονται τα πράγματα σε περιόδους έντασης» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, από το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», στην ανατολική Μεσόγειο.

«Επομένως, θα πρέπει να το κάνουμε με τα αντικειμενικά στοιχεία που θα δώσει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και σε συντονισμό μεταξύ μας. Αλλά πιστεύω ότι, σε κάθε περίπτωση, προσανατολιζόμαστε στη λήψη τεχνικών μέτρων», πρόσθεσε.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 είναι «έτοιμοι» να προχωρήσουν στην άντληση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών τους, όμως δεν έχουν λάβει ακόμη οριστική απόφαση, ανακοίνωσε νωρίτερα η γαλλική κυβέρνηση. Η Γαλλία προεδρεύει φέτος στην ομάδα των επτά προηγμένων βιομηχανικά χωρών, στην οποία μετέχουν επίσης οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και ο Καναδάς.

Αύριο θα συνεδριάσουν στο Παρίσι οι υπουργοί Ενέργειας της G7, στο περιθώριο μιας συνόδου για την πυρηνική ενέργεια. Ο Μακρόν είχε ήδη αναφερθεί νωρίτερα στον «συντονισμό» των ηγετών των επτά χωρών σε ενεργειακά θέματα.

Πηγή: skai.gr

