Τουρκία-Ιράν: «Ξεχείλισε το ποτήρι»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν στην Άγκυρα ζητώντας εξηγήσεις για βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και τμήματα του βρέθηκαν στο τουρκικό έδαφος στο Γκαζιαντέπ.

Η Άγκυρα επιβεβαιώνει την επιθυμία αποφυγής κλιμάκωσης και η Τουρκία συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ λαμβάνοντας μέτρα για την ασφάλεια της, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης πυραύλων Patriot στη Μαλάτεια.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αρνείται την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν και προτείνει τη σύσταση κοινής ομάδας με την Τουρκία για διερεύνηση του περιστατικού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν.

Μπορεί η Άγκυρα και η Τεχεράνη να μην έχουν διαρρήξει ακόμη τις σχέσεις τους, ωστόσο ο δεύτερος βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε χθες από το Ιράν και θραύσματά του βρέθηκαν στο Γκαζιαντέπ της Τουρκίας ξεχείλισε το ποτήρι. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν στην Άγκυρα και ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με πύραυλο που εκτοξεύθηκε χθες από το Ιράν και κατευθύνθηκε προς την Τουρκία. Βέβαια, σήμερα ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχαν τηλεφωνική συνομιλία. Ο Πεζεσκιάν, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει εκτοξεύσει πυραύλους, φέρεται να πρότεινε στον Ερντογάν να συσταθεί κοινή ομάδα για να διερευνήσει το περιστατικό.



Ωστόσο, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι «πρωταρχικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτή τη φωτιά. Αντί για εκείνους που ρίχνουν λάδι στη φωτιά, για να σύρουν την περιοχή μας σε αστάθεια, εμείς ρίχνουμε νερό στη φωτιά, για να σβήσουμε τη φωτιά πριν εξαπλωθεί περαιτέρω. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειάς μας».

Εγκατάσταση πυραύλων Patriot στη Μαλάτεια

Λίγες ώρες αργότερα έγινε φανερό γιατί ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σήμερα στο ΝΑΤΟ και τους συμμάχους του. Δήλωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας τόνιζε ότι λόγω των πρόσφατων εξελίξεων λαμβάνονται αναγκαία μέτρα «για να διασφαλιστούν τα σύνορά μας και ο εναέριος χώρος και είμαστε σε διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και του συμμάχους μας. Επιπλέον των εθνικών μέτρων που έχουμε εφαρμόσει, συνεχίζει η δήλωση, το ΝΑΤO ενίσχυσε τα μέτρα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Ως μέρος αυτού του πλαισίου, το σύστημα Patriot βρίσκεται τώρα στη Μαλάτεια και ετοιμάζεται για λειτουργική ετοιμότητα για την υποστήριξη της προστασίας του εναέριου χώρου μας».



Η σημαντική αυτή δήλωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ουσιαστικά προωθεί τη στρατιωτική συνεργασία της Άγκυρας με το ΝΑΤΟ, αφήνοντας στο κενό τις έως τώρα συναλλαγές της με το Ιράν.

