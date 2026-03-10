Δύο ακόμη μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν αιτήθηκαν άσυλο

Επτά μέλη της γυναικείας Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν έχουν παραμείνει στην Αυστραλία, ενώ η υπόλοιπη ομάδα έχει πλέον φύγει από την Ωκεανία με προορισμό την Τεχεράνη.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε (Anthony Albanese) επιβεβαίωσε ότι πέντε παίκτριες έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες, λόγω φόβων για την ασφάλειά τους σε περίπτωση που επιστρέψουν στο Ιράν. Πηγή κοντά στην ομάδα δήλωσε στο CNN Sports ότι άλλα δύο μέλη της αποστολής – μία παίκτρια και ένα μέλος του επιτελείου – έχουν επίσης ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία.

Την ίδια στιγμή, το υπόλοιπο της ομάδας πιστεύεται ότι έχει πλέον εγκαταλείψει τη χώρα και κατευθύνεται πίσω στο Ιράν. Δεν είναι ακόμη σαφές ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν ή πότε θα φτάσουν.

Ένας παρατηρητής στο σημείο δήλωσε ότι άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η ομάδα την Τρίτη, προσπάθησαν να εμποδίσουν το λεωφορείο της ομάδας να αναχωρήσει για το αεροδρόμιο "Gold Coast", στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Το ίδιο άτομο ανέφερε επίσης ότι μία από τις παίκτριες φαινόταν να κλαίει, ενώ – όπως φαινόταν – φρουροί ασφαλείας συνόδευαν την ομάδα προς το λεωφορείο.

Πώς ξεκίνησε

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν βρισκόταν στην Αυστραλία μετά τη συμμετοχή της στο Women's Asian Cup την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασε και τους τρεις αγώνες της στη φάση των ομίλων και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

Πριν από τον πρώτο αγώνα της στο τουρνουά στις 2 Μαρτίου, οι παίκτριες των Lionesses στάθηκαν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου τους. Ήταν μια κίνηση που δεν εξήγησαν, αλλά ερμηνεύτηκε από ορισμένους σκληροπυρηνικούς στο Ιράν ως ένδειξη προδοσίας.

Πηγές κοντά στην ομάδα δήλωσαν στο CNN Sports ότι στη συνέχεια εξαναγκάστηκαν, υπό απειλές προς τις οικογένειές τους, να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από τους επόμενους δύο αγώνες της φάσης των ομίλων. Υπάρχουν πλέον φόβοι ότι η ομάδα μπορεί να αντιμετωπίσει διώξεις όταν επιστρέψει στο Ιράν.

Την Τρίτη, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Ιράν ενθάρρυνε τη γυναικεία ομάδα να επιστρέψει στην πατρίδα της.

«Ορισμένα εργατικά μέλη της γυναικείας εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου —που είναι παιδιά αυτής ακριβώς της γης— ενήργησαν ακούσια, επηρεασμένα από συναισθηματική πρόκληση που προέκυψε από σχέδια και μηχανορραφίες των εχθρών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Και πρόσθεσε: «Καλούνται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ηρεμία και εμπιστοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν όχι μόνο να καθησυχάσουν τις οικογένειές τους, αλλά και να σταθούν στο πλευρό του μεγάλου και αξιέπαινου λαού του Ιράν απέναντι στις συνωμοσίες των εχθρών της αγαπημένης μας χώρας».

Παράλληλα, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι (Ahmad Donyamali) δήλωσε ότι «εχθροί» προσπάθησαν να «αποσπάσουν» τις παίκτριες από την επιστροφή τους με «δελεαστικές προσφορές».

«Τώρα επιστρέφουν στην πατρίδα τους και στη ζεστή αγκαλιά των οικογενειών τους», πρόσθεσε την Τρίτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παγκόσμια ανησυχία

Μετά την ήττα στον τελευταίο τους αγώνα την Κυριακή, υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν γύρω από το λεωφορείο της ομάδας φωνάζοντας στην αστυνομία «σώστε τα κορίτσια μας» καθώς αυτό απομακρυνόταν.

Ο Hadi Karimi, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλος της τοπικής ιρανικής κοινότητας, δήλωσε ότι οι υποστηρικτές έξω από το λεωφορείο μπορούσαν καθαρά να δουν τουλάχιστον τρεις παίκτριες μέσα να κάνουν το διεθνές σήμα χεριού για βοήθεια.

Ωστόσο, πηγή κοντά στην ομάδα εξέφρασε σκεπτικισμό ότι τα μέλη της ομάδας θα γνώριζαν τι σημαίνει αυτό το σήμα.

Τη Δευτέρα, το CNN ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά μέλη της ομάδας είχαν φύγει από το ξενοδοχείο τους στο Gold Coast, με πέντε από αυτά να υποβάλλουν τελικά αίτηση ασύλου στην αυστραλιανή ομοσπονδιακή αστυνομία.

Η αθλητική δημοσιογράφος Raha Pourbakhsh δήλωσε στο CNN Sports ότι οι οικογένειες τριών από αυτές τις πέντε παίκτριες είχαν δεχθεί απειλές.

Ο Craig Foster, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Αυστραλίας και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ότι «ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων» προσπάθησε να μιλήσει με τις γυναίκες όσο βρίσκονταν στην Αυστραλία, αλλά δεν τους επιτράπηκε.

Είπε επίσης ότι, καθώς οι παίκτριες είχαν αποκλειστεί από το Women's Asian Cup, η διοργανώτρια Ασιατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Asian Football Confederation), είχε την ευθύνη για την ευημερία τους.

