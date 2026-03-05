Οι ιαπωνικές εταιρείες διύλισης ζήτησαν από την κυβέρνηση να αποδεσμεύσει πετρέλαιο από τα εθνικά αποθέματα εν μέσω ανησυχιών για τον εφοδιασμό λόγω των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές.

Οι εταιρείες συζητούν επίσης τη χρήση πετρελαίου που είναι αποθηκευμένο σε δεξαμενές που έχουν μισθωθεί από χώρες παραγωγούς, το οποίο η Ιαπωνία μπορεί να αγοράσει κατά προτεραιότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις πηγές.

Πηγή: skai.gr

