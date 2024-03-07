Ο κυβερνήτης της περιοχής Βολογκντά της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι ένα εργοστάσιο που ανήκει στη χαλυβουργία Severstal στην πόλη Τσερέποβετς επλήγη σήμερα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αλλά κανείς δεν τραυματίσθηκε και δεν διακόπηκε η λειτουργία του.

Dnes ráno bezpilotní letoun udeřil opětovně do objektu metalurgického závodu Severstal v ruském Čerepovci. Útok do druhého největšího kombinátu v Rusku potvrdily i místní úřady, podle kterých k narušení výroby nedošlo. pic.twitter.com/xbFIZhznVq March 7, 2024

Ο Γκεόργκι Φιλιμόνοφ, ο εν ενεργεία κυβερνήτης της περιοχής, δήλωσε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη μονάδα νωρίς το πρωί και οι ανακριτές βρίσκονται στο πεδίο.

«Στην περιοχή Βολογκντά στην επιχείρηση Severstal σήμερα το πρωί σημειώθηκε ένα περιστατικό στο σημείο που βρίσκεται η υψικάμινος το οποίο επλήγη από ένα αγνώστου ταυτότητας μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα» ανέφερε ο ίδιος σε δηλώσεις του.

«Επιπλέον, η λειτουργία της καμίνου δεν διακόπηκε και η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά».

Η Severstal νωρίτερα είχε κάνει λόγο για ένα αδιευκρίνιστο «τεχνολογικής φύσεως συμβάν».

Η μονάδα χαλυβουργίας στο Τσερεπόβετς είναι η δεύτερη σε μέγεθος μονάδα παραγωγής χάλυβα στη Ρωσία, αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC. Η εταιρεία Severostal ανήκει στον ολιγάρχη Αλεξέι Μορντασόφ, στον οποίο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία επιβλήθηκαν κυρώσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Παραμονές της 6ης Μαρτίου, επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε η δεύτερη σε μέγεθος μονάδα εξόρυξης και επεξεργασίας μετάλλων στην περιοχή του Κουρσκ, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν οι δεξαμενές καυσίμων. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές, ανέφεραν ότι η επίθεση στη μονάδα Μιχαήλοφσκι ήταν επιχείρηση της διεύθυνσης κατασκοπείας του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Πρόσφατα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τερματικές δεξαμενές καυσίμων στην περιοχή του Λένινγκραντ και στην Αγία Πετρούπολη, μονάδες της πετρελαϊκής επιχείρησης Lukoil στο Νίζνι Νόβγκοροντ, εργοστάσιο της πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft στην Τουαπσέ και άλλες μεγάλες μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

