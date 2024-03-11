Η υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ Marcia Fudge ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παραιτείται από τη θέση της.

«Ήρθε η ώρα να πάω σπίτι», είπε η Fudge στην USA Today, η οποία ανέφερε ότι η τελευταία της μέρα είναι στις 22 Μαρτίου. «Πιστεύω ακράδαντα ότι έχω κάνει σχεδόν ό,τι μπορούσα να κάνω στο HUD για αυτή τη διοίκηση καθώς μπαίνουμε σε αυτή την τρέλα, ανόητη σεζόν εκλογών.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.