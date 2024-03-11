Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε υπουργός του Μπάιντεν ενόψει της «τρελής, ανόητης εκλογικής περιόδου»

«Ήρθε η ώρα να πάω σπίτι», είπε η υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ

President Joe Biden walks with Housing and Urban Development Secretary Marcia Fudge

Η υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ Marcia Fudge ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παραιτείται από τη θέση της.

«Ήρθε η ώρα να πάω σπίτι», είπε η Fudge στην USA Today, η οποία ανέφερε ότι η τελευταία της μέρα είναι στις 22 Μαρτίου. «Πιστεύω ακράδαντα ότι έχω κάνει σχεδόν ό,τι μπορούσα να κάνω στο HUD για αυτή τη διοίκηση καθώς μπαίνουμε σε αυτή την τρέλα, ανόητη σεζόν εκλογών.»

Πηγή: foxnews.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν Υπουργός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark