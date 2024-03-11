Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι δήλωσε σήμερα πως οι περιορισμοί που επέβαλε το Ισραήλ στην πρόσβαση των μουσουλμάνων πιστών στο συγκρότημα του τεμένους Αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του μουσουλμανικού μήνα της νηστείας ωθεί την κατάσταση προς μια "έκρηξη".

Σε δηλώσεις σε κρατικά ΜΜΕ, ο Σαφάντι είπε πως η χώρα του απορρίπτει την απόφαση που ανακοίνωσε το Ισραήλ να περιορίσει την πρόσβαση στη διάρκεια του Ραμαζανιού, επικαλούμενο ανάγκες ασφαλείας που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Γάζα.

"Προειδοποιούμε πως βεβηλώνοντας την ιερότητα του Τεμένους Αλ Άκσα παίζεις με τη φωτιά", είπε ο Σαφάντι σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού αρχιεπίσκοπο Πολ Γκάλαχερ.

Το συγκρότημα, ο τρίτος πιο ιερός τόπος του ισλάμ, είναι επίσης ο πιο ιερός τόπος για τους Εβραίους, που το αποκαλούν Όρος του Ναού. Αποτελεί επί μακρόν ένα δυνητικό σημείο ανάφλεξης της βίας.

Η Ιορδανία επαναλαμβάνει την παλαιστινιακή άποψη ότι τέτοιοι περιορισμοί σε μουσουλμάνους πιστούς, που βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τον πόλεμο και τον λιμό στη Γάζα, συνιστούν επίθεση στην ελευθερία της λατρείας.

Αφού ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ είπε πως θέλει πιο αυστηρούς περιορισμούς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως οι αριθμοί εκείνων στους οποίους θα επιτραπεί η πρόσβαση θα είναι παρόμοιοι με πέρυσι.

"Μη επιτρέποντας στους πιστούς να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και τα τελετουργικά τους αυτόν τον ιερό μήνα και περιορίζοντας την ελευθερία εισόδου στο τέμενος Άκσα, όλ' αυτά ωθούν προς μια εκρηκτική κατάσταση που είναι αυτό για το οποίο προειδοποιούμε", πρόσθεσε ο Σαφάντι.

Το Ισραήλ κινδυνεύει επίσης να προκαλέσει ευρύτερη βία στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη μέσω των μονομερών ισραηλινών μέτρων όπως είπε ο Σαφάντι, που αποσκοπούν να αλλάξουν το στάτους κβο, αναφερόμενος στην επιτάχυνση της κατασκευής εβραϊκών οικισμών σε αραβική γη και αυτό που χαρακτήρισε εντεινόμενες "τρομοκρατικές επιθέσεις" από ένοπλους εποίκους σε παλαιστινιακά χωριά.

"Η Δυτική Όχθη βράζει", πρόσθεσε ο Σαφάντι.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει δει μια απότομη αύξηση των συγκρούσεων, με περίπου 400 Παλαιστίνιους να έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας ή Εβραίους εποίκους.

Ο ιερός μήνας του Ραμαζανιού ξεκινά καθώς οι Παλαιστίνιοι στον θύλακα της Λωρίδας της Γάζας πεθαίνουν από λιμό, με το Ισραήλ να χρησιμοποιεί τα τρόφιμα ως όπλο πολέμου, είπε ο Σαφάντι.

"Το Ραμαζάνι έρχεται με τη Γάζα να βομβαρδίζεται από το Ισραήλ και τις γυναίκες να μην μπορούν να βρουν τρόφιμα για τα παιδιά τους και πέντε μήνες να έχουν περάσει με τον κόσμο να αποτυγχάνει να διατηρήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια", είπε ο Σαφάντι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

