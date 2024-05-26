Δύο αναπτήρες και ένα σφουγγάρι είχε πάνω του ο Τούρκος που συνέλαβαν οι Αρχές για τη φωτιά στην περιφερειακή Αιγάλεω, στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ομάδα ΔΙΑΣ κινούμενη στον περιφερειακό, είδε μία στήλη καπνού και πλησίασε. Ήταν ήδη εκεί η ΟΠΚΕ η οποία είχε βρει έναν μάρτυρα και τους έδινε περιγραφή του Τούρκου που μόλις είχε βάλει φωτιά, «η οποία αν ξέφευγε θα έφτανε στο δάσος Χαϊδαρίου και θα κλαίγαμε όλοι μαζί τώρα».

Η ομάδα ΔΙΑΣ ξεκίνησε να αναζητά τον δράστη και τελικά τον εντόπισε τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο.

Τη σύλληψη του Τούρκου ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο “X” ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας τόνισε: «Τρεις φορές αυτό τον μήνα εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στο όρος Αιγάλεω. Και τις τρεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρόλαβαν τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Σήμερα όμως συνελήφθη ο υπαίτιος εμπρηστής, Τούρκος υπήκοος, που ομολόγησε την εγκληματική του πράξη. Θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη βάσει του νέου νόμου.

Το έχουμε πει πολλές φορές: Με τους εμπρηστές θα είμαστε αμείλικτοι».

