Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στα Ηλύσια Πεδία για ένα γιγαντιαίο δωρεάν πικνίκ που διοργανώθηκε από μια επιτροπή τοπικών εμπόρων και επιχειρήσεων που αγωνίζονται να σταματήσουν την αργή πτώση της λεωφόρου που εδώ και καιρό ήταν γνωστή ως «η πιο όμορφη λεωφόρος στον κόσμο».

Όπως γράφει ο Guardian Το άλλοτε αγαπημένο στέκι των Παριζιάνων, τα Ηλύσια Πεδία τα τελευταία χρόνια εγκαταλείπεται σταθερά από τους ντόπιους, καθώς δημοφιλή καταστήματα και κινηματογράφοι έχουν δώσει τη θέση τους σε πολυτελείς μπουτίκ και η λεωφόρος έχει γίνει το ...κτήμα πλούσιων τουριστών.

«Είναι ένας τρόπος να πεις στους Παριζιάνους: «Ελάτε πίσω στα Ηλύσια Πεδία», για να τους δείξουμε ότι η λεωφόρος δεν είναι μόνο για αγορές υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο Marc-Antoine Jamet, επικεφαλής των 180 μελών Champs-Élysée, της επιτροπής που διοργάνωσε την εκδήλωση.

Περίπου 273.000 άτομα υπέβαλαν αίτηση για να λάβουν μέρος στο «le grand pique-nique», ενώ επιλέχθηκαν 4.400 που κάθισαν με έως και έξι καλεσμένους ο καθένας σε μια κόκκινη και άσπρη καρό κουβέρτα πικνίκ μήκους 216 μέτρων, που περιγράφεται από τους διοργανωτές ως «το μεγαλύτερο στον κόσμο τραπεζομάντιλο».

Οκτώ συνεργαζόμενα εστιατόρια - συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής μπρασερί Fouquet's, για δεκαετίες στέκι Γάλλων αστέρων του κινηματογράφου και της μουσικής - παρείχαν γεύματα όπως μπαγκέτες ζαμπόν μέχρι σαλάτες και μακαρόν.

«Χιλιάδες άνθρωποι κάνουν πικνίκ σε μια από τις πιο γνωστές λεωφόρους του κόσμου, με θέα την Αψίδα του Θριάμβου – αυτή είναι μια αληθινή δημοφιλής και γκουρμέ γιορτή», είπε ο επίτιμος καλεσμένος της εκδήλωσης, ο πρώην σεφ των Ηλυσίων, Guillaume Gomez.

Η επιτροπή έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η εμβληματική λεωφόρος έχει «χάσει το μεγαλείο της» τα τελευταία 30 χρόνια, πέφτοντας θύμα αλλαγής καταναλωτικών συνηθειών αλλά και κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαδηλώσεων των κίτρινων γιλέκων και της πανδημίας.

Πέρυσι μετέτρεψε τα Ηλύσια Πεδία σε ένα υπαίθριο φεστιβάλ με 1.800 θρανία απλωμένα κατά μήκος του, σε μια άλλη άσκηση που είχε στόχο να «ξαναγοητεύσει» τους Παριζιάνους με τη λεωφόρο, το φόντο για αμέτρητες ταινίες.

Καθώς οι χώροι διασκέδασης και τα καταστήματα βιβλίων, δίσκων και ρούχων έχουν εξαφανιστεί, έχουν αντικατασταθεί σταθερά με πολυτελή και πολυτελή καταστήματα αθλητικών ειδών, για τα οποία μια διεύθυνση στη λεωφόρο διατηρεί σημαντική έλξη – ιδιαίτερα για τους τουρίστες.

Ο γαλλικός όμιλος πολυτελείας LVMH – ιδιοκτήτες των Louis Vuitton και Dior – πλήρωσε πάνω από 1 δισ. ευρώ για το κεντρικό του κατάστημα στα Ηλύσια Πεδία, σύμφωνα με κτηματομεσίτες, με έρευνες να δείχνουν έως και το ένα τέταρτο όλων των επισκέψεων στη λεωφόρο. αφιερωμένο σε αγορές πολυτελείας.

