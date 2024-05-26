Σοβαρό ατύχημα συνέβη χθες το απόγευμα καθώς τραυματίστηκε πολύτεκνη εργαζόμενη στην καθαριότητα του Δήμου Βόλου την ώρα της αποκομιδής στην ανακύκλωση, στην περιοχή της Νεάπολης Βόλου.

Η εργαζόμενη συνοδός απορριμματοφόρου στην καθαριότητα του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με το gegonotanews.gr τραυματίστηκε την ώρα που άδειασε ο κάδος σκουπιδιών μέσα στον κάδο του απορριμματοφόρου.

Συγκεκριμένα έπεσε πάνω της καυστικό υγρό και ευτυχώς λόγω του καπέλου που φορούσε δεν έπεσε στα μάτια της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τρύπησαν τα ρούχα της και έπαθε εγκαύματα στο χέρι της, στα πόδια και ελάχιστα στο πρόσωπο. Η εμπειρία της υπαλλήλου την έσωσε, διότι απομακρύνθηκε πολύ γρήγορα, όταν το αισθάνθηκε. Στη συνέχεια αφού οι συνάδελφοί της, της έριξαν νερό, πήγαν στο πλησιέστερο φαρμακείο και από εκεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε και φυσικά η περιπέτειά της συνεχίζεται με αναρρωτικές, πλαστικές εγχειρήσεις που θα χρειαστεί κ.λ.π.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.