«Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον φίλο παλαιστινιακό λαό», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μετά τη συνάντησή του το μεσημέρι της Κυριακής με τον υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Παλαιστίνης, στη Βηθλεέμ. Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε τoν προσφυγικό καταυλισμό του Αλ Αϊντα κοντά στη Βηθλεέμ μαζί με την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επισήμανε συγκεκριμένα:

«Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον φίλο παλαιστινιακό λαό. Έναν λαό που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια, που έχει δίκαια αιτήματα, και για τον οποίο πρέπει η Ευρώπη να παράσχει αμέριστη συμπαράσταση ώστε να υπάρξει και άμεση κατάπαυση του πυρός αλλά και την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια.

Είμαστε εδώ για να προωθήσουμε τη λύση δύο κρατών στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, για ένα Παλαιστινιακό κράτος που να αναγνωριστεί το συντομότερο δυνατό και να έχει πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πάνω απ'όλα ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό της ειρήνης, και νομίζω ότι όλος ο δυτικός κόσμος πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα να μπορέσουν το Ισραήλ και η Παλαιστίνη να προχωρήσουν σε μια μόνιμη βάση ειρήνης».

Ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος και από τον υπουργό Τουρισμού και αρχαιοτήτων της Παλαιστίνης, Hani Al – Hayek, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους του καταυλισμού, να ενημερωθεί για την κατάσταση και να ακούσει τις ιστορίες τους. Ο καταυλισμός του Αλ Άιντα άλλωστε, στον οποίο διαμένουν περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι, είναι από τους παλαιότερους στην Παλαιστίνη, καθώς δημιουργήθηκε το 1948 μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τις εστίες τους.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνοδεύουν στο εν εξελίξει ταξίδι του στην Παλαιστίνη, η Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ράνια Σβίγκου, ο Τομεάρχης Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, η Τομεάρχισσα Εξωτερικών, Ρένα Δούρου, και ο διπλωματικός του σύμβουλος Δημήτριος Παπαγεωργίου.



