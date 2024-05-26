Εκμεταλλεύτηκε άψογα την pole position και πανηγύρισε τη νίκη στο… εντός έδρας Grand Prix του Μονακό ο Σαρλ Λεκλέρ.



Σε μία πίστα που παραδοσιακά τα προσπεράσματα… σπανίζουν, ο πιλότος της Ferrari ήταν αλάνθαστος και αντίκρισε πρώτος την καρό σημαία, αφήνοντας πίσω του την McLaren του Όσκαρ Πιάστρι! Στο βάθρο ανέβηκε και ο Κάρλος Σάινθ για το 1-3 της Ferrari, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Λάντο Νόρις. Στην έκτη θέση αρκέστηκε ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κόλλησε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στις Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον.

Αναλυτικά η τελική κατάταξη:

Επεισοδιακό το ξεκίνημα του αγώνα, με τον Λεκλέρ να διατηρεί την πρωτιά παρά την έντονη πίεση του Πιάστρι στην εκκίνηση, αλλά με τον Σάινθ να έχει έξοδο στις πρώτες στροφές, μετά από επαφή του με τον πιλότο της McLaren. Παράλληλα και λίγα μέτρα πιο πίσω ο Μάγκνουσεν, σε μια αψυχολόγητη ενέργειά του, προσπάθησε να προσπεράσει τον Πέρεζ χωρίς να έχει τον απαραίτητο χώρο, δημιουργώντας ατύχημα με το οποίο διαλύθηκε τελείως η Red Bull του Μεξινακού. Επιπλέον, την ενέργεια του Δανού πλήρωσε και ο Χούλκενμπεργκ, ο οποίος ενεπλάκη επίσης στη σύγκρουση και έμεινε επίσης εκτός συνέχειας. Επιπλέον, επαφή είχαν και οι δύο Alpine των Γκασλί και Οκόν, με τον δεύτερο να αναγκάζεται να εγκαταλείψει, ενώ ο Σάινθ κατάφερε να συνεχίσει.Μετά από καθυστέρηση 40 λεπτών, ο αγώνας άρχισε ξανά με εκκίνηση των μονοθεσίων από στάση, χωρίς προβλήματα αυτή τη φορά. Ο Λεκλέρ διατηρήθηκε στην πρώτη θέση, έχοντας κολλημένους πίσω του Πιάστρι και Σάινθ, ενώ η πρώτη τετράδα που συμπληρωνόταν με τον Νόρις, ξέφυγε από τους υπόλοιπους.Με τα προσπεράσματα να… αγνοούνται, όπως συμβαίνει παραδοσιακά στο Πριγκιπάτο, ο Λεκλέρ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα διατηρώντας πίσω του τον Πιάστρι, ενώ ο Φερστάπεν παρέμενε κολλημένος την 6η θέση, ανάμεσα από τις Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον, ο οποίος με τη σειρά του διατηρούσε πολύ μεγάλη διαφορά από τον 8ο Τσουνόντα.Στον 54ο γύρο, ο Φερστάπεν μπήκε στα pits για να αλλάξει τη μεσαία γόμα του με την σκληρή, βελτιώνοντας τον ρυθμό του και μειώνοντας συνεχώς τη διαφορά του από τον 5ο Ράσελ, χωρίς όμως να καταφέρει τελικά να τον προσπεράσει, τερματίζοντας στην έκτη θέση.Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι και το φινάλε, με τον Λεκλέρ να διαχειρίζεται άψογα το προβάδισμά του, πανηγυρίζοντας μόλις την τρίτη νίκη της Ferrari στο Μονακό από το 2000 και έπειτα, ενώ Πιάστρι και Σάινθ ανέβηκαν επίσης στο βάθρο. Νόρις, Ράσελ, Φερστάπεν, Χάμιλτον, Τσουνόντα, Άλμπον και Γκασλί συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.Ο επόμενος αγώνας θα είναι ο 9ος για τη φετινή σεζόν της Formula 1 και θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα (7-9 Ιουνίου) στον

