Η αστυνομία του Βερολίνου είχε πληροφόρηση για το ενδεχόμενο επεισοδίων, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, αναφέρει η Deutsche Welle, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ για τα όσα συνέβησαν τη νύχτα του Σαββάτου στο περιθώριο του Final 4. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, η ελληνική αστυνομία είχε ενημερώσει εγγράφως για τον αριθμό των φιλάθλων που θα μετέβαιναν στο Βερολίνο. Μάλιστα, είχε ενημερώσει πως ορισμένοι φίλαθλοι είχαν ιστορικό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μία ημέρα πριν από την έναρξη της τελικής φάσης της Eυρωλίγκας, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου είχε δηλώσει στην DW ότι είχε ενημερωθεί από ξένες αρχές για το ενδεχόμενο επεισοδίων. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μετά την ολοκλήρωση των Play-Off και τον καθορισμό των φιναλίστ, η αστυνομία του Βερολίνου προετοιμάζεται για το τουρνουά του Final 4 και βρίσκεται σε επαφή με εταίρους αλλά και ξένες αρχές, αξιολογώντας τακτικά την επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς προκύπτουν νέες πληροφορίες. Θα ληφθούν υπόψιν επίσης και οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από τη διεξαγωγή αντίστοιχων τελικών του συγκεκριμένου τουρνουά στο παρελθόν».



Στο επίκεντρο των γερμανικών αστυνομικών αρχών βρίσκονταν, όπως είπαν στην DW, ειδικότερα οι φίλαθλοι των δύο «αιώνιων αντιπάλων» από την Αθήνα και τον Πειραιά. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας του Βερολίνου: «Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ οπαδών, ειδικά μεταξύ των οπαδών των δύο ελληνικών ομάδων, η αστυνομία του Βερολίνου λαμβάνει μέτρα για τον αυστηρό διαχωρισμό τους με φόντο πιθανές πορείες φιλάθλων, αλλά και συγκρούσεις. Επίσης, οι ομάδες των οπαδών θα χρησιμοποιούν διαφορετικές εισόδους στην Uber Arena και δεν θα μπορούν να βρίσκονται εντός της αρένας οπαδικά μπλοκ το ένα δίπλα στο άλλο».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σύμφωνα με πρωινή ανάρτηση της πυροσβεστικής του Βερολίνου στην πλατφόρμα Χ, ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, δύο με βαριά τραύματα, ενώ άλλοι εννέα έφεραν ελαφρά τραύματα. Αναμένονται επίσης νεότερες, επίσημες ανακοινώσεις.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am S-Bhf. #Prenzlauer_Allee versorgten wir insgesamt 12 Personen, davon:

🔴 1 P. mit lebensgefährlichen Verletzungen

🟡 2 P. mit schweren und

🟢 9 P. mit leichten Verletzungen.

Im Einsatz waren 44 Kräfte. pic.twitter.com/jFUCwkSVqj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 25, 2024



Μέσα στο πρωί το δίκτυο RBB επικαλούμενο πηγές από τις δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή, μετέδωσε ότι «έγιναν 89 προσαγωγές για ταυτοποίηση στοιχείων και κατατέθηκαν μηνύσεις για άσκηση απλής και βαριάς σωματικής βλάβης». Σύμφωνα με το ίδιο μέσο η αστυνομία μαζί με την πυροσβεστική προσέφεραν πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τους βαριά τραυματισμένους σε νοσοκομεία. Για «89 προσαγωγές» έκανε λόγο τις πρωινές ώρες και η ιστοσελίδα t-οnline, χωρίς όμως να έχουν γίνει ακόμη επίσημες ανακοινώσεις από τις γερμανικές αρχές για τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο σημείο την ώρα των επεισοδίων, τις ομάδες που υποστήριζαν ή τις χώρες από τις οποίες κατέφθασαν.

Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν σε 89 προσαγωγές για ταυτοποίηση στοιχείων και με την κατηγορία της άσκησης σωματικής βλάβης.

Τι δηλώνουν ο Γιάννης Βρούτσης και η ελληνική πρεσβεία

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, που βρίσκεται στο Βερολίνο, σε δήλωσή του το μεσημέρι της Κυριακής διευκρινίζει: «Από νωρίς το πρωί, με τη βοήθεια της Πρέσβειρας μας στο Βερολίνο, Μάρας Μαρινάκη, κινηθήκαμε συντονισμένα για να εξακριβώσουμε από τις γερμανικές αρχές τι ακριβώς συνέβη στα επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα. Έπειτα από πολύωρες επαφές επιβεβαιώνουμε επίσημα ότι ουδείς Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα σε νοσηλευόμενους ή σε συλληφθέντες. Όσοι Έλληνες προσήχθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ όσοι δέχθηκαν πρώτες βοήθειες υπέγραψαν υπεύθυνες δηλώσεις και αποχώρησαν».



Νωρίτερα και η ελληνική Πρεσβεία του Βερολίνου, μετά από ενημέρωση των γερμανικών αρχών, ανέφερε ότι όλοι όσοι νοσηλεύθηκαν, συμπεριλαμβανομένου και του ατόμου που φερόταν ως πιο σοβαρά τραυματισμένο, υπέγραψαν και βγήκαν από το νοσοκομείο με δική τους ευθύνη.

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr an der S-Bahn Prenzlauer Allee, S-Bahn Verkehr ist eingestellt, Station ist gesperrt. Tram M5 fährt auch nicht. #b2505 #berlin pic.twitter.com/HAP7X4NIhF — DerNudels (@DerNudels) May 25, 2024

Τα άγρια επεισόδια

Χθες Σάββατο, γύρω στις 22.45 τοπική ώρα, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια και συμπλοκές μεταξύ δεκάδων οπαδών στoν σταθμό Prenzlauer-Allee, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα. Ο αριθμός τους ξεπερνούσε σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο RΒΒ τους 60, ενώ η ιστοσελίδα t-οnline κάνει λόγο για έως και 100 άτομα που ενεπλάκησαν στα σοβαρά επεισόδια. Σύμφωνα επίσης με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο επίσης αστυνομικές πηγές, στο σημείο εντοπίστηκαν ρόπαλα μπέιζμπολ και γκλομπ.



Γερμανικά μέσα κάνουν λόγο και για οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που βρίσκονταν μεταξύ των ατόμων που βρέθηκαν στο σημείο των επεισοδίων. Πάντως μέχρι στιγμής συνεχίζουν να έρχονται νέες πληροφορίες, συγκεχυμένες αλλά και αντιφατικά στοιχεία για το προφίλ και τις εθνικότητες των ατόμων που είχαν συμμετοχή στα έκτροπα, ενώ η αστυνομία του Βερολίνου δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημες, δημόσιες τοποθετήσεις για τα σοβαρά οπαδικά επεισόδια.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media δείχνει τη στιγμή της συμπλοκής των περίπου 100 Ελλήνων οπαδών έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Prenzlauer Allee.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.