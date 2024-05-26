Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στo άλσος Βεΐκου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο άλσος Βεΐκου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, υδροφόρες ΟΤΑ, 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος. Τα εναέρια επιχειρούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς νυχτώνει.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

ΠYPKAΓIA ΣTΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕΐΚΟΥ, ΣTO ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ 24 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΜΕ 8 ΟΧΗΜΑΤΑ EΝΩ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 2 Ε/Π ΚΑΙ 1 Α/Φ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΟΤΑ.

