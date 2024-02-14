Λογαριασμός
Άγιος Βαλεντίνος: Ραγίζει καρδιές το ουκρανικό βίντεο με το ζευγάρι που το χωρίζει ο πόλεμος

Εκείνος στο μέτωπο, εκείνη πίσω στο σπίτι, αλλά πάντοτε «μια καρδιά» είναι το μήνυμα του βίντεο 

Ukraine

Ραγίζει καρδιές το ουκρανικό βίντεο με το ζευγάρι που το χωρίζει ο πόλεμος. Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού για τον Άγιο Βαλεντίνο.

Εκείνος στο μέτωπο, εκείνη πίσω στο σπίτι, αλλά πάντοτε «μια καρδιά» είναι το μήνυμα του βίντεο.

Πολλά ζευγάρια χωρίστηκαν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, στο οποίο πολεμούν άνδρες και γυναίκες. Πολλοί από αυτούς για πάντα.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία
