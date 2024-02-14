Ραγίζει καρδιές το ουκρανικό βίντεο με το ζευγάρι που το χωρίζει ο πόλεμος. Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού για τον Άγιο Βαλεντίνο.
Εκείνος στο μέτωπο, εκείνη πίσω στο σπίτι, αλλά πάντοτε «μια καρδιά» είναι το μήνυμα του βίντεο.
Πολλά ζευγάρια χωρίστηκαν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, στο οποίο πολεμούν άνδρες και γυναίκες. Πολλοί από αυτούς για πάντα.
Many Ukrainian couples cannot be together on Valentine's day.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 14, 2024
Many were separated by war. A lot of them forever.
We know that having someone you love by your side is a treasure.
Friends, love, cherish, and care for one another. That's what matters. pic.twitter.com/DfvQTGW3RU
