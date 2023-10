Γαλλία: Εκκενώθηκαν οι Βερσαλλίες λόγω απειλής για βόμβα - Βίντεο

Το ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται λόγω απειλής για βόμβα, όπως μετέδωσε το δίκτυο BFMTV επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

Η εκκένωση έρχεται τρεις ημέρες μετά την απειλή για βόμβα και πάλι στις Βερσαλλίες και ενώ η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού ύστερα από τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Αρράς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία και την αρχή διαχείρισης του ανακτόρου, το κτίριο θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας.

Επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, το δίκτυο BFM TV μετέδωσε ότι ομάδα εξουδετέρωσης βομβών βρίσκεται καθ' οδόν.

«Για λόγους ασφαλείας το ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται από τους επισκέπτες του και κλείνει τις πόρτες του για σήμερα», ανακοίνωσε το Chateau de Versailles στον λογαριασμό του στο Twitter (X).

🌍 Dear visitors,

For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk