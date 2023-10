Το Reuters ζητάει από το Ισραήλ έρευνα «γρήγορα και με διαφάνεια» για τον θάνατο του δημοσιογράφου στον Λίβανο Κόσμος 14:04, 17.10.2023 linkedin

Ζήτησα επίσης από το Λίβανο, ο οποίος είπε πως έχει συγκεντρώσει αποδείξεις σχετικά με την επίθεση, και από κάθε άλλη αρχή, που διαθέτει πληροφορίες, να τις παράσχουν, δήλωσε η διευθύντρια του Reuters Αλεσάντρα Γκαλόνι