Συναγερμός στη Γαλλία: Προειδοποίηση για βόμβα στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών- Eκκενώθηκε και το Λούβρο- Δείτε βίντεο

Το Ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται, έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα, ανέφερε μια αστυνομική πηγή.

Ameaça de bomba no museu do Luvre, em Paris. pic.twitter.com/sI5aNHCdXp

Ο συναγερμός σήμανε έπειτα από ανώνυμη προειδοποίηση στον ιστότοπο moncommissariat.fr, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή αυτή.

Οι Βερσαλλίες δεν πρόκειται να ξανανοίξουν για το κοινό σήμερα.

Nωρίτερα, το Λούβρο, το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, έκλεισε εκτάκτως τις πύλες του «για λόγους ασφαλείας» καθώς η Γαλλία έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Αράς.

«Το Λούβρο έλαβε ένα γραπτό μήνυμα που έκανε λόγο για κίνδυνο για το μουσείο και τους επισκέπτες του» και «αποφασίσαμε (…) να το εκκενώσουμε και να κλείσουμε για σήμερα» προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες έρευνες, διευκρίνισε μια εκπρόσωπος.

Το μουσείο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι κλείνει, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

#BreakingNews: Due to a terrorist threat, Versailles palace of #France is now being evacuated. pic.twitter.com/7BveMwU27A