Μια απεργία των ελεγκτών σιδηροδρόμων στη Γαλλία προκαλεί σήμερα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων και αναμένεται να διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο, εν μέσω των χειμερινών διακοπών, παρότι θα διατηρηθούν τα δρομολόγια των τρένων με προορισμό θέρετρα για σκι.

Η κυκλοφορία των τρένων "διαταράσσεται σοβαρά" από την Πέμπτη 20:00 (7:00 μ.μ. GMT) και μέχρι τη Δευτέρα 8:00 π.μ. (7:00 π.μ. GMT), προειδοποίησε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρόμων.

Οι υπηρεσίες έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ στις γραμμές υψηλής ταχύτητας και έχουν «διαταραχθεί» για τα ευρωπαϊκά δρομολόγια, όπως το Eurostar.

Ορισμένες γραμμές επηρεάζονται περισσότερο, όπως το Παρίσι-Μπορντό, όπου πάνω από το 60% των δρομολογίων ακυρώνονται, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό France Bleu.

Οι πελάτες, που ενημερώθηκαν την Τετάρτη με SMS και email, ενθαρρύνονται να αναβάλλουν το ταξίδι τους.

Αυτή η απεργία, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία μιας άτυπης συλλογικότητας ελεγκτών, εισήγαγε εκ νέου τη συζήτηση για το δικαίωμα στην απεργία σε ορισμένες περιόδους του χρόνου.

Ήδη, η γαλλική δεξιά στη Γερουσία προετοιμάζει ένα κείμενο, το οποίο θα απαγορεύει την κήρυξη απεργίας κοντά στις επίσημες αργίες και τις "δύο πρώτες και δύο τελευταίες ημέρες" των σχολικών διακοπών.

Ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, από την πλευρά του, εξέφρασε τη λύπη του για «μια μορφή συνήθειας, κάθε φορά που υπάρχουν διακοπές, να ανακοινώνεται απεργία» από τους σιδηροδρόμους. «Οι Γάλλοι γνωρίζουν ότι η απεργία είναι δικαίωμα», αλλά «επίσης ότι η εργασία είναι καθήκον», είπε την Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

