Η ιταλική Γερουσία ενέκρινε οριστικά την συμφωνία της χώρας με την Αλβανία, η οποία προβλέπει την δημιουργία δύο κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες.

Τα κέντρα θα δημιουργηθούν σε περιοχή της βόρειας Αλβανίας, με χωρητικότητα μέχρι 3.000 ανθρώπων. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το ιταλοαλβανικό πρωτόκολλο συνεργασίας, θα μεταφέρονται στις δυο αυτές δομές παράτυποι μετανάστες που διασώζονται από το σώμα του Λιμενικού και το Πολεμικό Ναυτικό και οι οποίοι, από τα κλειστά αυτά κέντρα, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ασύλου στην Ιταλία και να αναμένουν τη σχετική απάντηση.

Την έντονη αντίθεσή του στη συμφωνία εξέφρασε ο καθολικός επίσκοπος Τζανκάρλο Πέρεγκο, πρόεδρος του ιδρύματος «Μιγκράντες», το οποίο παρέχει στήριξη σε μετανάστες και πρόσφυγες.

«Για μια ακόμη φορά, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει η ικανότητα να δημιουργηθεί ένα σύστημα εκτεταμένης υποδοχής στην Ιταλία», τόνισε ο καθολικός κληρικός, προσθέτοντας ότι τα χρήματα που εγκρίθηκαν για το πρωτόκολλο συνεργασίας με την Αλβανία, 673 εκατομμύρια ευρώ, «στην πραγματικότητα πετιούνται στην θάλασσα».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι απάντησε ότι «δεν πρόκειται για χρήματα που πετιούνται στην θάλασσα, αλλά για ποσό που ξοδεύεται ορθά, με στόχο να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό από κοινού με μια χώρα η οποία είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: skai.gr

