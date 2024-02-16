Τουλάχιστον 28.775 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 68.552 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, 112 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.