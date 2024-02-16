Λογαριασμός
Τουλάχιστον 28.775 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Τουλάχιστον 28.775 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 68.552 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου

γαζα

Τουλάχιστον 28.775 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 68.552 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, 112 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

