Τουλάχιστον 28.775 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 68.552 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.
Τις τελευταίες 24 ώρες, 112 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
