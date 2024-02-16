Αντιμέτωπος με άλλη μία – την τέταρτη στη σειρά – καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα, είναι ο διάσημος, αμφιλεγόμενος πλέον, ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ (Gérard Depardieu) .

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, μια πρώην βοηθός σκηνικών κατηγορεί τον 75χρονο Ντεπαρτιέ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινία "The Magician and the Siamese", τον Μάρτιο του 2014.

Η μήνυση υποβλήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2024 σε αστυνομικό τμήμα του Παρισιού, για «σεξουαλική επίθεση σε ευάλωτο άτομο από άνδρα που έκανε κατάχρηση της εξουσίας της θέσης του».

Gérard Depardieu visé par une quatrième plainte pour agression sexuelle https://t.co/zylBoeQgB1 — Le Monde (@lemondefr) February 16, 2024

Η νεαρή γυναίκα, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, κατήγγειλε ότι ο ηθοποιός «τη χάιδευε σε όλο το σώμα», ενώ αναφέρθηκε και στα «άσεμνα λόγια» του ηθοποιού στο πλατό.

Οι τρεις προηγούμενες καταγγελίες εναντίον του Ντεπαρντιέ

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Ντεπαρντιέ παραπέμφθηκε σε δίκη για βιασμό και σεξουαλική επίθεση μετά από καταγγελία της ηθοποιού Σαρλότ Αρνόλντ. Η γυναίκα κατήγγειλε δύο βιασμούς στο σπίτι του ηθοποιού στο Παρίσι στα τέλη Αυγούστου 2018.

Η ηθοποιός Hélène Darras κατηγόρησε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ ότι την κακοποίησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας το 2007. Η προσφυγή της απορρίφθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω παραγραφής.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Ισπανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Ρουθ Μπάσα υπέβαλε επίσης μήνυση στην Ισπανία κατά του ηθοποιού για βιασμό για γεγονότα που χρονολογούνται από το 1995 στο Παρίσι.

