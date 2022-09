Φρουρός λιποθύμησε δίπλα στο φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ (βίντεο)

Δεν είναι λίγες οι φορές που μέλη της βρετανικής βασιλικής φρουράς καταρρέουν κατά την διάρκεια μεγάλων γεγονότων από τις εξαντλητικές πρόβες και την πολύωρη ορθοστασία.

Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη κατά την αγρυπνία στο Γουέστμινστερ Χολ, όπου από χθες το βράδυ εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ.

Στο βίντεο φαίνεται ένας φρουρός να λιποθυμά και να πέφτει «μπρούμυτα» στο έδαφος ενώ τρέοχυν να τον σηκώσουν οι φύλακες.



NOW - Royal guard at the Queen's coffin has collapsed.pic.twitter.com/39qduRuX0u