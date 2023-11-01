ΟΗΕ: Nέα ωμότητα στη Γάζα, μετά τον νέο βομβαρδισμό της Τζαμπαλίγια

Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς κατήγγειλε σήμερα τον βομβαρδισμό του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπαλίγια που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, κάνοντας λόγο για την "τελευταία (χρονικά) ωμότητα που πλήττει τους κατοίκους της Γάζας".

"Αυτή είναι απλά η τελευταία (χρονικά) ωμότητα που πλήττει τους κατοίκους της Γάζας όπου οι μάχες εισήλθαν σε μια φάση ακόμη πιο τρομακτική με ακόμη πιο φρικτές συνέπειες σε ανθρωπιστικό επίπεδο", δήλωσε σε ανακοίνωση εκφράζοντας θλίψη για "τον κόσμο που δείχνει ανίκανος, ακόμη και απρόθυμος να δράσει" για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

