Φωτιά στο Λος Αντζελες: Εκκενώνεται το Χόλιγουντ – Στάχτη τα σπίτια διάσημων 

Από την καρδιά της συνοικίας των διάσημων, το πανάκριβο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς (Pacific Palisades) στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, πέρασε η φονική πυρκαγιά - μαμούθ, κατακαίοντας (εκτός των άλλων) και τις επαύλεις πολλών αστέρων του Χόλυγουντ, που δηλώνουν συντετριμμένοι από την καταστροφή.

Μέχρι τώρα, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μαίνονται στη Νότια Καλιφόρνια.

Οι αρχές όμως εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, όταν υποχωρήσουν οι φλόγες και μπορέσουν να μπουν στα καμένα σπίτια.

Σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση, οι ζημιές ύψους 52 δισ. δολαρίων κατατάσσουν τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες στις χειρότερες φυσικές καταστροφές των ΗΠΑ.

Εκκενώνεται το Χόλιγουντ

Μια νέα φωτιά που ξέσπασε στους λόφους του Χόλιγουντ (περιοχή του Λος Αντελες) προκάλεσε τη μαζική εκκένωση της εμβληματικής Λεωφόρου του Χόλιγουντ, προειδοποιώντας άλλους 100.000 κατοίκους ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Η Sunset Fire απειλεί το κέντρο της πόλης των διασήμων και αξιοθέατα όπως την διάσημη Λεωφόρο της Δόξας με τα αστέρια γνωστών προσωπικοτήτων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης ( Hollywood Walk of Fame) και το Κινέζικο Θέατρο (TLC Chinese Theatre), με τα σχεδόν 200 αυτόγραφα και αποτυπώματα χεριών και ποδιών στο τσιμέντο του προαυλίου του ιστορικού κινηματογράφου.

Το Λύκειο του Χόλυγουντ λειτουργεί ως κέντρο εκκένωσης, αλλά η κυκλοφορία από τους λόφους προς τα κάτω είναι ήδη σε πλήρη αδιέξοδο καθώς οι κάτοικοι προσπαθούν να φύγουν μαζικά, πυροδοτώντας φόβους ότι θα υπάρξει παρόμοιος πανικός όπως στο Pacific Palisades την Τρίτη, όταν οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο και επιστρατεύτηκαν μπουλντόζες για να ανοίξουν το δρόμο.

Στάχτη τα σπίτια διάσημων

Η πυρκαγιά στην περιοχή Pacific Palisades - μεταξύ Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού - είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην κομητεία αυτή τη στιγμή, έχοντας καταστρέψει τουλάχιστον 1.000 κτίρια, ανάμεσά τους και μερικά από τα πιο ακριβά ακίνητα στις ΗΠΑ.

Ο σερ Άντονι Χόπκινς, ο διάσημος κωμικός Μπίλι Κρίσταλ και Πάρις Χίλτον είναι μόνο τρεις από τους πολλούς διάσημους που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται ολοσχερώς.

Στην λίστα των πυρόπληκτων αστέρων προστίθενται συνεχώς νέα ονόματα όπως ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, η Μάιλι Σάιρους , η Τζέιμι Λι Κέρτις και ο Μπεν Άφλεκ.

Η Πάρις Χίλτον είδε το σπίτι της στο Μαλιμπού να καίγεται ολοσχερώς σε ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση σε μια συναισθηματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

«Το να κάθεσαι με την οικογένειά σου, να παρακολουθείς τις ειδήσεις και να βλέπεις το σπίτι σου στο Μαλιμπού να καίγεται ολοσχερώς σε ζωντανή μετάδοση, είναι κάτι που κανείς δεν πρέπει ποτέ να ζήσει», έγραψε η 43χρονη χρυσή κληρονόμος στο X/Twitter, ανεβάζοντας και σχετικό βίντεο.

Ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον παρακολουθούν με αγωνία τη μάχη με τις φλόγες, ελπίζοντας ότι το σπίτι τους στο Pacific Palisades θα έχει γλιτώσει. Ωστόσο, ο Τσετ Χανκς, ο γιος του Τομ Χανκς, έγραψε στο Instagram : «Η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα καίγεται ολοσχερώς».

Στάχτη έγινε και η έπαυλη του σταρ του Top Gun Maverick, Μάιλς Τέλλερ (Miles Teller). Ο ηθοποιός και η σύζυγός του αγόρασαν το σπίτι των ονείρων τους για 7,5 εκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο του 2023.Το σπίτι είναι πλέον εντελώς κατεστραμμένο.

Το σπίτι όπου πέθανε ο Μάθιου Πέρι, ο αγαπημένος Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια», κατακάηκε μόλις 3 μήνες μετά την πώλησή του .

Πηγή: skai.gr

