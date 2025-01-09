Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα, καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μαίνονται στη Νότια Καλιφόρνια.

«Μην ξεχνάτε πως η κατάσταση παραμένει ακόμη πολύ ασταθής κι η πυρκαγιά δεν έχει ελεγχθεί διόλου. Ελπίζω ειλικρινά πως δεν θα βρούμε άλλους (νεκρούς), όμως δεν νομίζω πως ο απολογισμός θα παραμείνει όντως αμετάβλητος», προειδοποίησε ο σερίφης της κομητείας.

I am Yemeni and I hate the American government for many reasons..



But I do not hate the American people, and I do not wish anything bad to happen to them

Our hearts are with you, people of Los Angeles and California pic.twitter.com/GdwbE1eFTj — Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) January 8, 2025

Πέντε πυρκαγιές στην περιοχή του Λος Άντζελες κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις, πέρασαν μέσα από πόλεις και αυτοκινητόδρομους δημιουργώντας ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή τροφοδοτούν τις φλόγες και εμποδίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Οι πυρκαγιές που κατακαίουν την παραθαλάσσια περιοχή μεταξύ Μαλιμπού και Σάντα Μόνικα έχουν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 15.800 στρέμματα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μια ακόμη πυρκαγιά ξέσπασε στους λόφους του Χόλιγουντ του Λος Άντζελες κοντά στο φαράγγι Runyon, ενώ έχει δοθεί ήδη εντολή εκκένωσης. Οι αρχές διέταξαν κατοίκους της ιστορικής συνοικίας του Χόλιγουντ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας νέας πυρκαγιάς στους λόφους της, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη Hollywood Boulevard.

Η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος του Λος Άντζελες, Κριστίν Κράουλι, ανακοίνωσε πως εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά —πέρα από τις πέντε με τις οποίες μάχονται οι άνδρες της— σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χόλιγουντ Χιλς.

«Άμεση απειλή για τη ζωή. Δίνεται υποχρεωτική εντολή οι κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα άμεσα. Η πρόσβαση του κοινού στην περιοχή απαγορεύεται», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πόλης του Λος Άντζελες, παραθέτοντας χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει τομείς της φημισμένης συνοικίας, καρδιάς της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Έξι πυρκαγιές καίνε τώρα στο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας, πέντε πυρκαγιές καίνε τώρα στο Λος Άντζελες:

Η πυρκαγιά στην περιοχή Pacific Palisades , είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην κομητεία αυτή τη στιγμή, καίει περισσότερα από 15.832 στρέμματα, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής. Το μεγαλύτερο μέρος της πυρκαγιάς βρίσκεται στο Pacific Palisades, που βρίσκεται μεταξύ Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 1.000 κτίρια, σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής της κομητείας του Λος Άντζελες, Άντονι Μαρόνε .

, είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην κομητεία αυτή τη στιγμή, καίει περισσότερα από 15.832 στρέμματα, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής. Το μεγαλύτερο μέρος της πυρκαγιάς βρίσκεται στο Pacific Palisades, που βρίσκεται μεταξύ Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού. Έχει καταστρέψει τουλάχιστον 1.000 κτίρια, σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής της κομητείας του Λος Άντζελες, . Η φωτιά στο Eaton έχει κάψει περίπου 10.600 στρέμματα, σύμφωνα με το Cal Fire. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς του Eaton. Περίπου 200 έως 500 κτίρια έχουν καταστραφεί ή χαθεί ως αποτέλεσμα αυτής της πυρκαγιάς, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Πασαντίνα Τσαντ Όγκουστιν.

έχει κάψει περίπου 10.600 στρέμματα, σύμφωνα με το Cal Fire. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς του Eaton. Περίπου 200 έως 500 κτίρια έχουν καταστραφεί ή χαθεί ως αποτέλεσμα αυτής της πυρκαγιάς, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Πασαντίνα Η πυρκαγιά στο Woodley ξεκίνησε την Τετάρτη και έχει κάψει τουλάχιστον 30 στρέμματα.

ξεκίνησε την Τετάρτη και έχει κάψει τουλάχιστον 30 στρέμματα. Η πυρκαγιά στο Hurst , που ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, έχει κάψει περισσότερα από 505 στρέμματα.

, που ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, έχει κάψει περισσότερα από 505 στρέμματα. Η Πυρκαγιά στη Lidia , ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης και γρήγορα επεκτάθηκε στα 80 στρέμματα. Η πυρκαγιά, η οποία έχει περιοριστεί κατά 30%, καίει κοντά στο Acton, μια μικρή οικιστική κοινότητα περίπου 50 μίλια από το Pacific Palisades.

, ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης και γρήγορα επεκτάθηκε στα 80 στρέμματα. Η πυρκαγιά, η οποία έχει περιοριστεί κατά 30%, καίει κοντά στο Acton, μια μικρή οικιστική κοινότητα περίπου 50 μίλια από το Pacific Palisades. Η φωτιά στους λόφους του Χόλιγουντ του Λος Άντζελες κοντά στο φαράγγι Runyon.

Πάνω από 150.000 άνθρωποι τελούν υπό διαταγές εκκένωσης, όπως αναφέρει το CNN.

Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος από αυτόν που υπολόγισαν οι αξιωματούχοι το πρωί της Τετάρτης. Είπαν ότι τουλάχιστον 70.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή εκκένωσης. Ειδικότερα, εντολές εκκένωσης δόθηκαν: στο Eaton Fire: 107.272, στο Palisades Fire: 44.820 και στο Hurst Fire: 3.362.

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο διακοπές ρεύματος

Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο σπίτια, και επιχειρήσεις δεν είχαν ρεύμα από το απόγευμα της Τετάρτης, σχεδόν όλη η Νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Έλλειψη νερού στο Pacific Palisades

Ενώ υπάρχει άφθονο νερό στις δεξαμενές της Νότιας Καλιφόρνια για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, η υλικοτεχνική υποστήριξη για να φτάσει αρκετό νερό στο Pacific Palisades - και στο βαθμό που οι πυροσβέστες χρειάζονται για να ελέγξουν αυτές τις φλόγες - δεν επαρκεί, σύμφωνα με αξιωματούχους ύδρευσης.

Το Pacific Palisades βρίσκεται στο τέλος της γραμμής του δημοτικού συστήματος ύδρευσης όπου η ροή του νερού είναι φυσικά χαμηλότερη, είπε ένας τοπικός αξιωματούχος ύδρευσης - το μέγεθος του σωλήνα νερού μειώνεται όσο πιο μακριά βρίσκεται από μια κύρια γραμμή. Τρεις τεράστιες δεξαμενές νερού, η καθεμία χωρητικότητας 1 εκατομμυρίου γαλονιών, προορίζονται να συμπληρώσουν το νερό που ρέει στους κρουνούς και να διατηρούν την πίεση.

Όμως, δεδομένης της τεράστιας ποσότητας νερού που απαιτείται για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, αυτές οι δεξαμενές άδειασαν σποραδικά όλη τη νύχτα της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης. Αυτό οδήγησε την πίεση του νερού στους κρουνούς να πέσει.

«Η κατανάλωση νερού ήταν ταχύτερη από ό,τι μπορούμε να παρέχουμε», είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη το πρωί η Janisse Quiñones, διευθύνουσα σύμβουλος του Τμήματος Νερού και Ενέργειας του Λος Άντζελες. Οι υπάλληλοι του νερού «συνεργάστηκαν με την πυροσβεστική για να προσπαθήσουν να γεμίσουν ξανά τις δεξαμενές», συμπλήρωσε..

Καμία άλλη τοποθεσία δεν αντιμετώπισε προβλήματα με την παροχή νερού, δήλωσε η Μισέλ Φιγκερόα, εκπρόσωπος του τμήματος νερού του Λος Άντζελες. «Το θέμα είναι μοναδικό για τους Παλισάδες λόγω της ζήτησης από τις προσπάθειες πυρόσβεσης».

Ανεπαρκές προσωπικό

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες, με όχι αρκετό προσωπικό για να καταπολεμήσει όλες τις πυρκαγιές, «ήταν προετοιμασμένη για μία ή δύο μεγάλες πυρκαγιές, αλλά όχι τέσσερις, ή πέντε», είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Οι έντονοι άνεμοι τροφοδότησαν τις φωτιές και καθήλωσαν προσωρινά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

«Είναι τόσο απογοητευτικό»

«Αν και οι άνεμοι έχουν μειωθεί σε ένταση, εξακολουθούν να δυσκολεύουν τους πυροσβέστες να καταπολεμήσουν την πυρκαγιά», δήλωσε ο Αρχηγός του Τμήματος Δασών και του Τάγματος Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια, Brent Pascua.

«Φαίνεται να σβήνει και μετά ξαφνικά φουντώνει, με αυτές τις ριπές των 60, 70 μιλίων την ώρα, αλλάζει τα πάντα ξανά», είπε. «Είναι τόσο απρόβλεπτο, κινείται τόσο γρήγορα, είναι τόσο απογοητευτικό».

Ο Πασκούα ενθάρρυνε τους ανθρώπους να απομακρυνθούν όταν χρειάζεται, λέγοντας ότι οι θάνατοι μπορεί να αυξηθούν «αν οι άνθρωποι δεν λάβουν υπόψη τη συμβουλή να φύγουν».

Κλειστές κλινικές στο UCLA Health λόγω των πυρκαγιών

Το UCLA Health, το οποίο λειτουργεί ένα εκτεταμένο σύστημα κλινικών και νοσοκομείων στη Νότια Καλιφόρνια, έχει περιθάλψει τουλάχιστον 21 ασθενείς για τραυματισμούς που σχετίζονται με την πυρκαγιά. Ένας ασθενής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος του UCLA Health, David Sampson. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς.

Δεκάδες κλινικές του συστήματος υγείας είναι κλειστές μέχρι νεωτέρας, λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών κοινής ωφελείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των κλινικών στο Calabasas και στο Encino. Οι εγκαταστάσεις στο Pacific Palisades, το Malibu, την Pasadena και την Alhambra έχουν επίσης κλείσει.

🚨 #BREAKING: Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles



This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025

Εκκενώθηκε το σπίτι της Κάμαλα Χάρις στο Λος Άντζελες

Το σπίτι της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις στο Λος Άντζελες είναι ανάμεσα σε εκείνα που έλαβαν εντολή να εκκενωθούν, λόγω των τεράστιων πυρκαγιών.

«Η γειτονιά της Αντιπροέδρου στο Λος Άντζελες έλαβε εντολή να την εκκενώσουν. Κανείς δεν ήταν στο σπίτι της εκείνη την ώρα. Εκείνη και ο σύζυγός της προσεύχονται για την ασφάλεια των συναδέλφων τους στην Καλιφόρνια, των ηρωικών ανταποκριτών και του προσωπικού της Μυστικής Υπηρεσίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χάρις, Ερνέστο Απρέζα, σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Αντιπρόεδρος και ο Πρόεδρος συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις πυρκαγιές, παραμένουν σε επαφή με κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους και έχουν προσφέρει οποιαδήποτε ομοσπονδιακή βοήθεια που απαιτείται για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση και την ανάκαμψη από αυτήν την τρομερή καταστροφή» κατέληξε.

Η Κάμαλα Χάρις και ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ έχουν σπίτι στη γειτονιά Μπρέντγουντ και έχουν μείνει εκεί πολλές φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είναι πιθανό να επιστρέψουν στο Λος Άντζελες μετά την αποχώρησή τους από τα καθήκοντά τους.

Διάσημοι ανάμεσα σε χιλιάδες που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών

Ανάμεσα σε εκείνους που βλέπουν τις φλόγες να κατευθύνονται απειλητικές προς τις κατοικίες τους είναι και αρκετοί αστέρες του Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός Μαρκ Χάμιλ, ο οποίος έπαιξε τον Λουκ Σκαϊγουόκερ στο Star Wars, είπε ότι έφυγε από το Μαλιμπού και ζήτησε από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής να «παραμείνουν ασφαλείς». Στα social media είπε ότι υπήρξαν μικρές φωτιές και στις δύο πλευρές του δρόμου ενώ ο ίδιος τράπηκε σε φυγή.

Η σταρ ριάλιτι, Χάιντι Μόνταγκ και ο σύζυγός της, Σπένσερ Πρατ, είδαν το σπίτι τους να τυλίγεται στις φλόγες. Το ζευγάρι ήταν μέλη του βασικού καστ του τηλεοπτικού ριάλιτι The Hills.

Ο ηθοποιός Γιουτζίν Λεβί από το American Pie και την τηλεοπτική εκπομπή Schitt's Creek εκκένωσε την Τρίτη το σπίτι του, λέγοντας στους Los Angeles Times ότι ενώ ήταν κολλημένος στην κίνηση: «Ο καπνός φαινόταν αρκετά μαύρος και έντονος».

Ο αγαπημένος σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χανκς και η γνωστή ηθοποιός σύζυγός του απέκτησαν μια μεγάλη έπαυλη στο Pacific Palisades το 2010 για 26 εκατομμύρια δολάρια. Το ακίνητο που βρίσκεται σε 1,5 στρέμμα γης και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια, μια μεγάλη πισίνα και το δικό του θέατρο. Ωστόσο, οι φλόγες φαίνεται να έχουν πλησιάσει επικίνδυνα την περιοχή. Ο Τσετ Χανκς, ο γιος του Τομ Χανκς, έγραψε στο Instagram: «Η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα καίγεται ολοσχερώς».

Ο Μπεν Άφλεκ, που επέστρεψε στο σπίτι του την Τρίτη το βράδυ μετά από τη δουλειά του, εμφανίστηκε σοκαρισμένος, καθώς αντίκρισε τις φλόγες. Ο 52χρονος ηθοποιός φαινόταν ανήσυχος όταν πλησίαζε προς το σπίτι όπου μένει πλέον μετά το διαζύγιό του με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο ηθοποιός Τζέιμς Γουντς, ο οποίος είχε ρόλους στις ταινίες Casino και Once Upon a Time in America , δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο με τις φλόγες να είναι κοντά στο σπίτι του.

«Στέκομαι στο δρόμο μου, ετοιμάζομαι να εκκενώσω», είπε ο νικητής της Χρυσής Σφαίρας σε ένα σύντομο βίντεο στο X, προσθέτοντας ότι πυροσβεστικά αεροπλάνα πετούσαν από πάνω και έριχναν νερό. Αργότερα έγραψε: «Δοκιμάζει την ψυχή σου, χάνεις τα πάντα σε μια στιγμή, πρέπει να πω».

Ο ηθοποιός Στιβ Γκούτενμπεργκ, ο οποίος ζει στη συνοικία Palisades και πρωταγωνίστησε στην κωμωδία του 1987 Three Men and a Baby, προέτρεψε τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους να αφήσουν πίσω τα κλειδιά τους, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν για να ανοίξουν χώρο για πυροσβεστικά οχήματα.

Heavenly Father, we lift up the families impacted by the fires in Los Angeles. Comfort those who have lost homes and loved ones, bring healing to the injured, and strengthen first responders. Provide peace, protection, and provision for every need. May Your presence bring hope… pic.twitter.com/ivXiN8wr5O — American Citizen 🇺🇸 (@realtalkstruth) January 8, 2025

Αναβλήθηκε η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για Όσκαρ

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανέστειλε την ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για Όσκαρ και επέκτεινε την περίοδο ψηφοφορίας για να δώσει στα μέλη της Ακαδημίας - πολλά από τα οποία ζουν στο Λος Άντζελες και έχουν πληγεί ή εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, περισσότερο χρόνο για να ψηφίσουν.

Οι υποψηφιότητες επρόκειτο να ανακοινωθούν στις 17 Ιανουαρίου, ενώ τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 19 Ιανουαρίου.

«Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όσους έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Καλιφόρνια», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κράμερ, σε επιστολή προς τα μέλη της Ακαδημίας. «Πολλοί από τα μέλη και τους συναδέλφους μας στον κλάδο ζουν και εργάζονται στην περιοχή του Λος Άντζελες και εμείς τους σκεφτόμαστε».

Επίσης, οι πρεμιέρες ταινιών ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της βιογραφικής ταινίας του Βρετανού τραγουδιστή Robbie Williams, Better Man, και τα βραβεία Screen Actors Guild ακύρωσαν μια προσωπική ανακοίνωση υποψηφιοτήτων που είχε προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης.

