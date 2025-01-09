Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στην Ινδία εξαιτίας ποδοπατήματος πιστών ενόψει ινδουιστικής θρησκευτικής εκδήλωσης στην πολιτεία Άντρα Πραντές, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το ποδοπάτημα έγινε χτες, Τετάρτη, καθώς χιλιάδες πιστοί σπρώχνονταν για να πάρουν κουπόνια ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στον ναό Σρι Βενκατεσουάρα στο Τιρουπάτι, που θεωρείται σημαντικό προσκύνημα για τους ινδουιστές.

«Αυτό το ατυχές περιστατικό (...) προκάλεσε τον θάνατο έξι πιστών. Προσεύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους», είπε στον Τύπο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Άντρα Πραντές.

Chaos erupted in Andhra Pradesh's temple town of Tirupati on Wednesday evening as a stampede claimed six lives and left over 30 injured, some critically, during the issuance of Vaikunthadwara Sarvadarshan tokens



The incident unfolded around 8 pm when Tirumala Tirupati… pic.twitter.com/EeJwBvJ8Is — Mirror Now (@MirrorNow) January 9, 2025

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, υπερεθνικιστής ινδουιστής, ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης που του προκάλεσε «πόνο» το δυστύχημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στα θύματα.

Θρησκευτικές εκδηλώσεις αμαυρώνονται συχνά από φονικά δυστυχήματα στην Ινδία, καθώς οι αρχές μοιάζουν να αδυνατούν να ελέγξουν μεγάλα πλήθη και ευρύτερα τους προσάπτονται πολλά κενά ως προς την ασφάλεια.

Έτσι τον Ιούλιο, τουλάχιστον 121 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ποδοπάτημα σε ινδουιστική γιορτή στην πολιτεία Ούταρ Πραντές (βόρεια).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

