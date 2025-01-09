Η κυβέρνηση της Νικαράγουας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την αναστολή των δραστηριοτήτων της μη κυβερνητικής οργάνωσης προστασίας του παιδιού Save the Children International, με διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η Save the Children International, με δράση σε πάνω από εκατό χώρες, παρούσα «για 50 χρόνια» στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, ζήτησε «εθελοντικά» το κλείσιμο των δραστηριοτήτων της, καθώς έχει ήδη τερματίσει τα προγράμματά της στη χώρα, σύμφωνα με διάταγμα νομοθετικού περιεχομένου που επικυρώνει επίσης το τέλος της δραστηριοποίησης άλλων δέκα ΜΚΟ, ιδίως εκκλησιαστικών.

Η Save the Children International, με έδρα το Λονδίνο, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο πως «ζήτησε εθελοντικά να σταματήσουν οι επιχειρήσεις της στη χώρα αυτή τον Δεκέμβριο του 2024 (...) κυρίως εξαιτίας της ανεπαρκούς χρηματοδότησης για να εγγυηθούμε τη συνέχεια των προγραμμάτων που είχαμε αναπτύξει» εκεί.

Τον Αύγουστο του 2024 η νικαραγουανή κυβέρνηση είχε αναστείλει τη λειτουργία της Save the Children Canada, η οποία δραστηριοποιείτο στη χώρα από το 2004.

Πάνω από 5.600 ΜΚΟ έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν τη δράση τους από το 2018 και το ξέσπασμα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και ταραχών με πάνω από 300 νεκρούς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η κρίση εκείνη οδήγησε επίσης στη φυλάκιση εκατοντάδων αντιπολιτευόμενων ή φερόμενων ως αντικαθεστωτικών.

Ο πρόεδρος της Νικαράγουας Ντανιέλ Ορτέγα και η αντιπρόεδρος και σύζυγός του Ροσάριο Μουρίγιο κατηγορούν τις ΜΚΟ και την καθολική εκκλησία πως είχαν υποστηρίξει τον αντικυβερνητικό ξεσηκωμό που θεωρούν απόπειρα πραξικοπήματος ενορχηστρωμένη από τις ΗΠΑ.

Ο Ντανιέλ Ορτέγα, 79 ετών, άλλοτε ηγέτης ανταρτών, που αρχικά κυβέρνησε τα χρόνια του 1980, μετά τον θρίαμβο της επανάστασης των σαντινιστών, επέστρεψε στην εξουσία το 2007. Έκτοτε προώθησε πάνω από δέκα αναθεωρήσεις του Συντάγματος, ώστε να αποκτήσει ιδίως τη δυνατότητα να παραμείνει αρχηγός του κράτους για απεριόριστο αριθμό θητειών.

Κατηγορείται από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και κάποιες κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής πως επέβαλε καθεστώς που δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο αυταρχικό, μαζί με τη σύζυγό του, που πλέον έχει γίνει «συμπρόεδρος», ειδικά μετά την πιο πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, τον Νοέμβριο, που ενέκρινε το κοινοβούλιο, στο οποίο κυρίαρχο είναι το σαντινιστικό μέτωπο εθνικής απελευθέρωσης (FSLN), το κόμμα του.

Μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2023 και του Σεπτεμβρίου του 2024, η κυβέρνηση Ορτέγα στέρησε τη νικαραγουανή υπηκοότητα από 400 και πλέον πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, διανοούμενους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιερωμένους, που είτε εξαναγκάστηκαν να εξοριστούν ή απελάθηκαν από την πατρίδα τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.