Σε πύρινη κόλαση έχουν μετατραπεί πολλές γειτονιές του Λος Άντζελες με χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους που απειλούνται από τις πυρκαγιές. Ανάμεσα σε εκείνους που βλέπουν τις φλόγες να κατευθύνονται απειλητικές προς τις κατοικίες τους είναι και αρκετοί αστέρες του Χόλιγουντ.

Ήδη περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν ήδη λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες σαρώνουν το προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς μια πολυσύχναστη περιοχή κοντά στο Μαλιμπού, ιδιαίτερα δημοφιλής στις διασημότητες.

Ο ηθοποιός Μαρκ Χάμιλ, ο οποίος έπαιξε τον Λουκ Σκαϊγουόκερ στο Star Wars, είπε ότι έφυγε από το Μαλιμπού και ζήτησε από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής να «παραμείνουν ασφαλείς». Στα social media είπε ότι υπήρξαν μικρές φωτιές και στις δύο πλευρές του δρόμου ενώ ο ίδιος τράπηκε σε φυγή.

Η σταρ ριάλιτι, Χάιντι Μόνταγκ και ο σύζυγός της, Σπένσερ Πρατ, είδαν το σπίτι τους να τυλίγεται στις φλόγες. Το ζευγάρι ήταν μέλη του βασικού καστ του τηλεοπτικού ριάλιτι The Hills.

Ο ηθοποιός Γιουτζίν Λεβί από το American Pie και την τηλεοπτική εκπομπή Schitt's Creek εκκένωσε την Τρίτη το σπίτι του, λέγοντας στους Los Angeles Times ότι ενώ ήταν κολλημένος στην κίνηση: «Ο καπνός φαινόταν αρκετά μαύρος και έντονος».

Ο αγαπημένος σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χανκς και η γνωστή ηθοποιός σύζυγός του απέκτησαν μια μεγάλη έπαυλη στο Pacific Palisades το 2010 για 26 εκατομμύρια δολάρια. Το ακίνητο που βρίσκεται σε 1,5 στρέμμα γης και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια, μια μεγάλη πισίνα και το δικό του θέατρο. Ωστόσο, οι φλόγες φαίνεται να έχουν πλησιάσει επικίνδυνα την περιοχή. Ο Τσετ Χανκς, ο γιος του Τομ Χανκς, έγραψε στο Instagram : «Η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα καίγεται ολοσχερώς».

Ο Μπεν Άφλεκ, που επέστρεψε στο σπίτι του την Τρίτη το βράδυ μετά από τη δουλειά του, εμφανίστηκε σοκαρισμένος, καθώς αντίκρισε τις φλόγες. Ο 52χρονος ηθοποιός φαινόταν ανήσυχος όταν πλησίαζε προς το σπίτι όπου μένει πλέον μετά το διαζύγιό του με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο ηθοποιός Τζέιμς Γουντς, ο οποίος είχε ρόλους στις ταινίες Casino και Once Upon a Time in America , δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο με τις φλόγες να είναι κοντά στο σπίτι του.

«Στέκομαι στο δρόμο μου, ετοιμάζομαι να εκκενώσω», είπε ο νικητής της Χρυσής Σφαίρας σε ένα σύντομο βίντεο στο X, προσθέτοντας ότι πυροσβεστικά αεροπλάνα πετούσαν από πάνω και έριχναν νερό. Αργότερα έγραψε: «Δοκιμάζει την ψυχή σου, χάνεις τα πάντα σε μια στιγμή, πρέπει να πω».

Ο ηθοποιός Στιβ Γκούτενμπεργκ, ο οποίος ζει στη συνοικία Palisades και πρωταγωνίστησε στην κωμωδία του 1987 Three Men and a Baby, προέτρεψε τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους να αφήσουν πίσω τα κλειδιά τους, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν για να ανοίξουν χώρο για πυροσβεστικά οχήματα.

Στο Λος Άντζελες, οι πρεμιέρες ταινιών ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της βιογραφικής ταινίας του Βρετανού τραγουδιστή Robbie Williams, Better Man , και τα βραβεία Screen Actors Guild ακύρωσαν μια προσωπική ανακοίνωση υποψηφιοτήτων που είχε προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης.

Τα χειρότερα έρχονται

Περισσότεροι από 1.400 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές γύρω από το Λος Άντζελες και συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτες.

Και οι τρεις πυρκαγιές μαζί καλύπτουν σχεδόν 4.500 στρέμματα γης ενώ περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι σε 10.000 σπίτια απειλούνται. Χιλιάδες ακόμα έχουν εγκαταλείψει ήδη τα σπίτια τους και περίπου 250.000 πελάτες του τμήματος ύδρευσης και ηλεκτρισμού του Λος Άντζελες και της Νότιας Καλιφόρνιας της Edison είναι χωρίς ρεύμα.

