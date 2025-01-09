Οι ζημιές υψους 52 δισ. δολαρίων κατατάσσουν τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες στις χειρότερες φυσικές καταστροφές των ΗΠΑ

Μια προκαταρκτική εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες κατατάσσει το περιστατικό μεταξύ των πιο δαπανηρών φυσικών καταστροφών στις ΗΠΑ και πιθανότατα της πιο δαπανηρής πυρκαγιάς της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι πυρκαγιές που καίνε γύρω από τη Σάντα Μόνικα και το Μαλιμπού καταστρέφουν μερικά από τα πιο ακριβά ακίνητα στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας περιοχές όπου η μέση αξία των σπιτιών υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την AccuWeather. Η καταστροφή θα προκαλέσει πιθανότατα ζημιές και οικονομικές απώλειες ύψους 52 έως 57 δισ. δολαρίων, ανέφερε η AccuWeather.

Οι πυρκαγιές ενδέχεται να εξαπλωθούν βαθύτερα στις γειτονιές αυτές καταστρέφοντας περαιτέρω κατοικίες.

Ο τυφώνας Κατρίνα του 2005 αποτελεί την πιο δαπανηρή φυσική καταστροφή στις ΗΠΑ, με εκτιμώμενο κόστος 200 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας που χρονολογούνται από το 1980. Οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια το 2018, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς Camp Fire, προκάλεσαν ζημιές ύψους 30 δισ. δολαρίων.

Εκτός από το ανθρώπινο κόστος και τις υλικές ζημιές στο Λος Άντζελες, πιθανότατα θα υπάρξουν και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία λόγω του καπνού, καθώς και ένα πλήγμα στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής, πρόσθεσε η AccuWeather.

«Πρόκειται ήδη για μία από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας», δήλωσε ο Τζόναθαν Πόρτερ, επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather. «Εάν καεί μεγάλος αριθμός πρόσθετων κατοικιών τις επόμενες ημέρες, μπορεί να γίνει η χειρότερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Καλιφόρνιας με βάση τον αριθμό των καμένων κατασκευών και τις οικονομικές απώλειες».

