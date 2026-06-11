Κίνα: 7 νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη στην περιφέρεια Γκουανσί

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί της νότιας Κίνας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές προσθέτοντας ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου.

Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά κανένας τους σοβαρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη 1:40 π.μ τοπική ώρα στην πόλη Σινγκάν, μια ορεινή περιοχή πλούσια σε ορυκτούς και αγροτικούς πόρους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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