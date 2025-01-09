Πάρτι κάνουν στο X με τους χάρτες του Ντόναλντ Τραμπ. Την Τετάρτη ο εκλεγμένος πρόεδρος ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Truth Social δύο χάρτες που έδειχναν τον Καναδά ως τμήμα των ΗΠΑ. Καναδοί (και όχι μόνο) απάντησαν… με δικούς τους χάρτες, σκεπτόμενοι προφανώς ότι οι εικόνες ισοδυναμούν με χίλιες λέξεις.

Την αρχή έκανε ο χρήστης Anonymous με χάρτη που γράφει «Καναδάς – Εύχεται να ήταν ο Καναδάς», με συνέπεια να επακολουθήσει... ορυμαγδός «χαρτολαγνείας».

Σε μερικούς χάρτες συχνά περιλαμβάνονται από Γροιλανδία μέχρι Παναμάς.

my interpretation of this realtionship .... 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tW2DmsE6qe — DJ4RiseswithSUN 🇨🇦🤝🇺🇦 🇺🇲 🇬🇪 🇬🇧 🇪🇺🇵🇱 (@Ris3swithSun) January 9, 2025

The great expansion project 25 pic.twitter.com/d739mgPaSl — 🎙️JC🐰 (@JohnnyCasey89) January 9, 2025

