Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χαρτολαγνεία: Πάρτι στο X με τους χάρτες του Ντόναλντ Τραμπ - Οι Καναδοί τρολάρουν με δικούς τους

Ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social δύο χάρτες που έδειχναν τον Καναδά ως τμήμα των ΗΠΑ. Καναδοί (και όχι μόνο) απάντησαν… με δικούς τους χάρτες.

Τραμπ: Πάρτι στο X με τους χάρτες του - Οι Καναδοί τρολάρουν με δικούς τους

Πάρτι κάνουν στο X με τους χάρτες του Ντόναλντ Τραμπ. Την Τετάρτη ο εκλεγμένος πρόεδρος ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Truth Social δύο χάρτες που έδειχναν τον Καναδά ως τμήμα των ΗΠΑ.  Καναδοί (και όχι μόνο) απάντησαν… με δικούς τους χάρτες, σκεπτόμενοι προφανώς ότι οι εικόνες ισοδυναμούν με χίλιες λέξεις. 

Τραμπ: Ανήρτησε νέο χάρτη με τον Καναδά περιοχή των ΗΠΑ 

Την αρχή έκανε ο χρήστης Anonymous με χάρτη που γράφει «Καναδάς – Εύχεται να ήταν ο Καναδάς», με συνέπεια να επακολουθήσει... ορυμαγδός «χαρτολαγνείας». 

Σε μερικούς χάρτες συχνά περιλαμβάνονται από Γροιλανδία μέχρι Παναμάς. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Καναδάς ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark