Πάρτι κάνουν στο X με τους χάρτες του Ντόναλντ Τραμπ. Την Τετάρτη ο εκλεγμένος πρόεδρος ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Truth Social δύο χάρτες που έδειχναν τον Καναδά ως τμήμα των ΗΠΑ. Καναδοί (και όχι μόνο) απάντησαν… με δικούς τους χάρτες, σκεπτόμενοι προφανώς ότι οι εικόνες ισοδυναμούν με χίλιες λέξεις.
Την αρχή έκανε ο χρήστης Anonymous με χάρτη που γράφει «Καναδάς – Εύχεται να ήταν ο Καναδάς», με συνέπεια να επακολουθήσει... ορυμαγδός «χαρτολαγνείας».
Σε μερικούς χάρτες συχνά περιλαμβάνονται από Γροιλανδία μέχρι Παναμάς.
January 8, 2025
January 8, 2025
For further clarity. pic.twitter.com/Szm6lbHKm6— Colin Byers (@Haggisbreath) January 8, 2025
January 8, 2025
my interpretation of this realtionship .... 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tW2DmsE6qe— DJ4RiseswithSUN 🇨🇦🤝🇺🇦 🇺🇲 🇬🇪 🇬🇧 🇪🇺🇵🇱 (@Ris3swithSun) January 9, 2025
The great expansion project 25 pic.twitter.com/d739mgPaSl— 🎙️JC🐰 (@JohnnyCasey89) January 9, 2025
