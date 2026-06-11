Ακόμη ένα περιστατικό οδηγικής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, στα όρια των δήμων Ιλίου και Καματερού.

Οδηγός γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους.

Ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του.

Σε βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα το Star, ο άνδρας φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να απευθύνει τον λόγο στην οδηγό.

Στη συνέχεια πλησίασε το όχημά της και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χτύπησε τη γυναίκα στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς τη στο μάτι. Την ώρα της επίθεσης, το ανήλικο παιδί της βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

Αυτόπτες μάρτυρες αντέδρασαν και απευθύνθηκαν στον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και απομακρύνθηκε από το σημείο. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

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