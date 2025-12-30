Λογαριασμός
Φον ντερ Λάιεν: Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ βασική εγγύηση ασφάλειας 

«Η ένταξη δεν ωφελεί μόνο τις χώρες που εντάσσονται. Όπως δείχνουν τα διαδοχικά κύματα διεύρυνσης, ωφελείται ολόκληρη η Ευρώπη»

Κομισιόν

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ αποτελεί από μόνη της βασική εγγύηση ασφάλειας τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στο Χ μετά την επικοινωνία των Ευρωπαίων ηγετών. 

Το μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν αναλυτικά

«Καλή συζήτηση σήμερα με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, την ασφάλειά της και την ανοικοδόμηση της χώρας.

»Τελικά, η ευημερία ενός ελεύθερου ουκρανικού κράτους έγκειται στην ένταξη στην ΕΕ. 

»Είναι επίσης μια βασική εγγύηση ασφάλειας από μόνη της.

»Η ένταξη δεν ωφελεί μόνο τις χώρες που εντάσσονται. Όπως δείχνουν τα διαδοχικά κύματα διεύρυνσης, ωφελείται ολόκληρη η Ευρώπη».
 

